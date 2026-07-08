مفاجآت صيف دبي 2026 تنطلق بزخم ترفيهي وجوائز كبرى

انطلقت فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026 في مختلف أنحاء المدينة، حاملة برنامجاً متنوعاً، يجمع بين التجارب الترفيهية العائلية، والحفلات الموسيقية المباشرة، والعروض الترويجية الكبرى، إلى جانب جوائز تسوق تمنح الزوار والمتسوقين فرصاً للفوز بجوائز قيّمة، تشمل وحدات سكنية وسيارات فاخرة ومكافآت نقدية.

وتقدم الدورة الجديدة من الحدث، الذي يعد من أبرز الفعاليات الصيفية في دبي، مجموعة واسعة من الأنشطة التي تلبي تطلعات العائلات والزوار، مع تنظيم فعاليات خاصة في مراكز التسوق والوجهات الترفيهية المختلفة في الإمارة.

وتواصل «عالم مدهش»، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية الداخلية في المنطقة، استقبال الزوار حتى 23 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي، حيث توفر تجارب متنوعة، تشمل منطقة الألعاب، وسوق مدهش، ومنطقة العائلة، وغيرها من الأنشطة المناسبة لمختلف الأعمار، وتفتح الوجهة أبوابها يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى منتصف الليل مجاناً أمام الزوار.

اربح منزلك في دبي

ويستفيد زوار عالم مدهش خلال هذا الأسبوع من عرض الرصيد الإضافي بنسبة 100 % على بطاقات تاب كارد حتى الأحد، بما يتيح الحصول على ضعف قيمة الرصيد عند الشحن والاستمتاع بالمزيد من الألعاب والتجارب الترفيهية،

كما تتيح حملة «اربح منزلك في دبي» للمتسوقين فرصة الدخول في السحب للفوز بوحدة سكنية، حيث تؤهل المشتريات بقيمة 500 درهم أو أكثر للمشاركة، من خلال تسجيل الفواتير عبر رمز الاستجابة السريعة داخل مواقع الفعالية.

وفي الجانب الموسيقي تستضيف دبي مجموعة من الحفلات المباشرة، أبرزها حفل فرقة كايروكي المصرية، ضمن النسخة الخامسة من سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» يوم 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي، إلى جانب حفلات «كاندل لايت» في قاعة مجلس السلام بفندق ميناء السلام في مدينة جميرا، والتي تقدم تجربة موسيقية وسط أجواء مضاءة بآلاف الشموع، كما تستضيف سيتي سنتر مردف فعالية مؤقتة مستوحاة من عالم «كيبوب ديمون هانتر»، خلال الفترة من 9 إلى 19 يوليو، وتتضمن مناطق تصوير وتجارب تفاعلية مرتبطة بثقافة الكيبوب ومنتجاتها.

وترافق فعاليات مفاجآت صيف دبي مجموعة من العروض التسويقية، من بينها عطلة التخفيضات الإلكترونية خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليو، والتي تشمل تخفيضات على الأجهزة الذكية والإلكترونيات والألعاب ومنتجات التكنولوجيا لدى عدد من المتاجر المشاركة.

وتشهد الحملة أيضاً إطلاق مبادرة «اربح منزلك في دبي»، بالتعاون بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وغرف دبي، والتي تمنح المتسوقين فرصة الفوز بـ12 وحدة سكنية من شركة بن غاطي للتطوير العقاري، من خلال إنفاق 500 درهم لدى مراكز التسوق المشاركة.

«سكاي واردز» الصيف

وفي دبي فستيفال سيتي مول يحصل المتسوقون الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر على فرصة للفوز بمركبة MHERO، ضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى، بينما تتيح عروض ميركاتو وتاون سنتر جميرا للمتسوقين فرصة الفوز بسيارة كاديلاك ليريك عند إنفاق 200 درهم، مع تخفيضات تصل إلى 75 %، كما تقدم ماجد الفطيم عرض «مليونير شير والاسترداد النقدي» حتى 30 أغسطس، حيث يدخل المتسوقون الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر في سحب للفوز بجوائز نقدية، من بينها أربع جوائز بقيمة 100 ألف درهم لكل فائز.

وتمنح عروض سكاي واردز المتسوقين فرصة الفوز بأميال إضافية، إذ يحصل العملاء الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر لدى الشركاء المشاركين أو عبر متجر سكاي واردز مايلز على فرصة للفوز ضمن قائمة تضم 500 فائز، يحصل كل منهم على 10 آلاف ميل.

وتؤكد فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026 استمرار مكانة الإمارة وجهة عالمية للتسوق والترفيه، خلال موسم الصيف، عبر مزيج من الفعاليات العائلية والعروض التجارية والتجارب السياحية، التي تستقطب السكان والزوار من مختلف أنحاء العالم.