انطلاق فعاليات معرض المال أبوظبي 2026 في «أدنيك»

انطلقت فعاليات معرض المال أبوظبي 2026، في مركز أبوظبي للمعارض، والذي يستمر لمدة يومين ويجمع قادة الصناعة والمبتكرين والمتداولين والمستثمرين والمؤسسات المالية لاستكشاف أحدث ما في التداول عبر الإنترنت والتكنولوجيا المالية وتقنيات البلوكشين.

ويقدم معرض المال أبوظبي 2026 فرصًا لا مثيل لها للتواصل والتعليم والحصول على رؤى الصناعة التي تمكن المستثمرين والمتداولين من التفوق في عالم المال والتداول الديناميكي.

وقال مؤيد البنا مدير المبيعات في شركة إي سي ماركيتس:«يعتبر معرض المال أبوظبي مناسبة هامة للالتقاء مع المتداولين والجمهور لتعليمهم وتوعيتهم بطرق التداول وتحقيق دخل شهري، إلى جانب استقطاب مزيد من العملاء الجدد في سوق التداول، مع أهمية توعية الجمهور بالتعامل مع المنصات الموثوقة والمرخصة من الجهات المعنية في الدولة».

وأضاف البنا:«يشهد تداول المشتقات المالية اقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين من مختلف دول العالم، حيث بلغ حجم تداولات المشتقات المالية خلال الربع الأول من العام الجاري عبر منصتنا 5.13 تريليون دولار من خلال 270 ألف عميل للشركة».

وذكر أن حركة التداول على المشتقات المالية مشجعة وقوية، في ظل رغبة الكثير من الافراد والمستثمرين بتحقيق دخل إضافي لهم، في ظل سهولة عمليات الإيداع والسحب والتعامل مع البنوك المحلية في الامارات.

ومن جهته قال نايل الجوابرة الخبير الاقتصادي في شركة في تي:«يشهد سوق تداول المشتقات المالية والعملات المشفرة ارتفاعاً ملحوظاً، خاصة خلال السنوات القليلة الأخيرة، حيث شهدنا وجود معرفة وخبرة لدى العديد من العملاء والمستثمرين الذين يفضلون اختيار المشتقات المالية التي يرغبون بتداولها».

وأضاف الجوابرة:«لد شهد سوق تداول المشتقات المالية والعملات الرقمية نمواً كبيراً في الفترة الأخيرة حيث نشهد تداولات يومية تفوق 7.7 تريليون دولار يومياً، مع توقعات بحدوث زيادة في حجم التداولات و مجالاته».

وذكر أن التداول على الذهب قد سجل ارتفاعاً كبيراً في الفترة الأخيرة، حيث سجل ارتفاعات قياسية، موضحاً ان دخول السوق بغرض التداول والاستثمار أصبح أسهل بكثير عما كان عليه سابقاً، ويمكن التداول طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة.

وبدوره قال عمرو شعيب مدير التسويق في شركة فانتيج ماركيتس:«تأتي المشاركة في فعاليات معرض المال أبوظبي 2026 لاستعراض خدماتنا المالية، ومقابلة عملاءنا والتعرف على مزيد من العملاء، والتعرييف بطرق التداول».

وأضاف شعيب:«شهدنا في الفترة الأخيرة حركة تداول نشطة على الذهب والنفط، إلى جانب الأسهم الامريكية وصناديق الاستثمار والعملات الرقمية، كما يوجد اهتمامات لدى المتداولين والمستثمرين بأنواع المشتقات المالية التي يرغبون بتداولها، ويحققون منها الأرباح».

وشدد شعيب على أهمية تدريب وتأهيل الافراد لدخول سوق التداول، والتعرف على المشتقات المالية والأسهم والعملات الرقمية، وأخذ فكرة واسعة عن السوق المالي للتمكن من التداول واتخاذ القرارات المناسبة.