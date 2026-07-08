«الفجيرة الوطني» يتعاون مع «أكسنتشر ليرن فانتاج» لدعم التحول الرقمي

يتعاون بنك الفجيرة الوطني مع شركة «أكسنتشر ليرن فانتاج» العالمية المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي في مبادرة مؤسسية للارتقاء بالمهارات ودعم التحول الرقمي، مصممة لبناء قوى عاملة جاهزة للمستقبل وتسريع استراتيجية التحول بعيدة المدى التي يعتمدها البنك.

ومن خلال منصة «يوداسيتي»، التابعة للشركة، ستوفر المبادرة مسارات تعلم مخصصة للموظفين عبر المهام القيادية والتجارية والتقنية، مع التركيز على بناء قدرات عملية في الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة والبيانات وتقنيات الحوسبة السحابية، مع ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

ويهدف بنك الفجيرة الوطني عبر تلك المبادرة إلى رفع مستوى الثقافة الرقمية على مستوى المؤسسة ككل، وتمكين قادة قطاع الأعمال من دفع عجلة الابتكار وصنع القرار المدعومين بالذكاء الاصطناعي.

التعلم

وقالت سواتي شارما، رئيسة قسم إعادة الابتكار في أكسنتشر ليرن فانتاج: «سيُكتب الفصل القادم من تاريخ القطاع المصرفي على يد قوى عاملة قادرة على التعلم بالسرعة التي تواكب تطور التكنولوجيا.

ويعكس تعاوننا مع بنك الفجيرة الوطني تحولاً أوسع نشهده عالمياً من برامج التدريب التقليدية إلى أنظمة تعلم مشتركة ومستمرة تتطور فيها قدرات الأفراد جنباً إلى جنب مع قدرات الذكاء الاصطناعي. ومن خلال أكسنتشر ليرن فانتاج، يعمل بنك الفجيرة الوطني على إرساء الأسس اللازمة لبناء قوى عاملة قادرة على توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، وتسريع وتيرة الابتكار، وخلق قيمة مستدامة في جميع جوانب أعماله».

حلول

وقال محمد الأميري، رئيس الموارد البشرية لدى بنك الفجيرة الوطني: «نلتزم في بنك الفجيرة الوطني بتعزيز قدراتنا لتقديم حلول مخصصة وعالية الجودة تدعم الاحتياجات المتطورة للشركات وتحقق نمواً مستداماً.

ومن خلال المبادرة مع أكسنتشر ليرن فانتاج، سنعمل على تزويد قوانا العاملة بقدرات عملية في الذكاء الاصطناعي وبمهارات رقمية لتحسين عملية صنع القرار، ودعم الابتكار، واغتنام فرص جديدة في ظل اقتصاد رقمي متنامٍ.

ويتماشى ذلك مع أجندة التحول الرقمي 2030 لدولة الإمارات وطموحاتها الأوسع للارتقاء بالذكاء الاصطناعي والابتكار وتطوير القوى العاملة المقبلة، ما يرسّخ دورنا كشريك مالي موثوق يسهم في التقدم الاقتصادي بعيد المدى للدولة».

الطموح

وقال عصام العنقر، الشريك المسؤول عن إعادة ابتكار المواهب في أكسنتشر في الشرق الأوسط وأفريقيا: «مع انتقال المؤسسات من الطموح في مجال الذكاء الاصطناعي إلى التطبيق المؤسسي، تصبح القدرة على تزويد قواها العاملة بمهارات المستقبل المناسبة بالسرعة والنطاق المطلوبين عاملاً حاسماً لتحقيق التميز.

ومن خلال أكسنتشر ليرن فانتاج، سنعمل على دعم بنك الفجيرة الوطني بتجارب تعلم عملية ومتخصصة تبني قدرات واقعية وتوفر رؤية قابلة للقياس لجاهزية القوى العاملة مع مرور الوقت، ما يساعد المؤسسات على ترجمة الطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تأثير تجاري ملموس».