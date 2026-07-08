«الفجيرة الوطني» يتعاون مع «أكسنتشر ليرن فانتاج» لدعم التحول الرقمي

ومن خلال منصة «يوداسيتي»، التابعة للشركة، ستوفر المبادرة مسارات تعلم مخصصة للموظفين عبر المهام القيادية والتجارية والتقنية، مع التركيز على بناء قدرات عملية في الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة والبيانات وتقنيات الحوسبة السحابية، مع ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.
ويعكس تعاوننا مع بنك الفجيرة الوطني تحولاً أوسع نشهده عالمياً من برامج التدريب التقليدية إلى أنظمة تعلم مشتركة ومستمرة تتطور فيها قدرات الأفراد جنباً إلى جنب مع قدرات الذكاء الاصطناعي. ومن خلال أكسنتشر ليرن فانتاج، يعمل بنك الفجيرة الوطني على إرساء الأسس اللازمة لبناء قوى عاملة قادرة على توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، وتسريع وتيرة الابتكار، وخلق قيمة مستدامة في جميع جوانب أعماله».
ومن خلال المبادرة مع أكسنتشر ليرن فانتاج، سنعمل على تزويد قوانا العاملة بقدرات عملية في الذكاء الاصطناعي وبمهارات رقمية لتحسين عملية صنع القرار، ودعم الابتكار، واغتنام فرص جديدة في ظل اقتصاد رقمي متنامٍ.
ويتماشى ذلك مع أجندة التحول الرقمي 2030 لدولة الإمارات وطموحاتها الأوسع للارتقاء بالذكاء الاصطناعي والابتكار وتطوير القوى العاملة المقبلة، ما يرسّخ دورنا كشريك مالي موثوق يسهم في التقدم الاقتصادي بعيد المدى للدولة».
ومن خلال أكسنتشر ليرن فانتاج، سنعمل على دعم بنك الفجيرة الوطني بتجارب تعلم عملية ومتخصصة تبني قدرات واقعية وتوفر رؤية قابلة للقياس لجاهزية القوى العاملة مع مرور الوقت، ما يساعد المؤسسات على ترجمة الطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تأثير تجاري ملموس».