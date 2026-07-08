«كيزاد» تستضيف مؤتمر «تاتش داون ميدل إيست 2026» 18 نوفمبر

تستعد مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، لاستضافة مؤتمر «تاتش داون ميدل إيست 2026»، المؤتمر الإقليمي المتخصص في مراكز البيانات والذي يقام للمرة الأولى في دولة الإمارات في إمارة أبوظبي.

تقام أعمال الدورة الرابعة من المؤتمر، الذي ينظمه «اتحاد الخليج لمراكز البيانات» في فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد يومي 18 و19 نوفمبر 2026. ويشكل انتقال المؤتمر إلى أبوظبي نقلة استراتيجية تؤكد على عمق تأثيره الإقليمي؛ وقد وقع الاختيار على العاصمة الإماراتية لتكون المحطة الأولى في مسار التوسع الإقليمي للمؤتمر بعد 3 دورات متتالية استضافتها مملكة البحرين.

سيجمع مؤتمر «تاتش داون ميدل إيست 2026» مشغلي مراكز البيانات والمستثمرين ومزودي الحلول التكنولوجية، إلى جانب نخبة من ممثلي الجهات الحكومية ورواد القطاع العقاري وخبراء الطاقة وصناع القرار في قطاع البنية التحتية الرقمية من مختلف الأسواق الإقليمية والدولية.

ومن المرتقب أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة، عبر استقطاب أكثر من 1.500 زائر، ومشاركة 400 شركة إلى جانب 70 متحدثاً ومتخصصاً من أكثر من 30 دولة.

مراكز البيانات

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي: «تعكس استضافة إمارة أبوظبي لمؤتمر تاتش داون ميدل إيست 2026 الدور المتنامي للإمارة في صياغة مستقبل اقتصاد البنية التحتية الرقمية. تمثل مراكز البيانات ركيزة أساسية لدعم النمو الصناعي، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والتصنيع المتقدم، فضلاً عن تمكين التجارة الرقمية الآمنة.

نعمل في مجموعة كيزاد على جعل هذا المؤتمر منصة متكاملة تجمع المستثمرين والمشغلين وشركاء البنية التحتية، لاستكشاف المزايا التنافسية لبيئة الأعمال في أبوظبي، لا سيما قاعدتها الصناعية الراسخة وبنيتها اللوجستية المتطورة والداعمة للنمو المستدام».

ويقدم المؤتمر على مدار يومين برنامجاً متكاملاً يضم كلمات رئيسية، وحلقات النقاش واللقاءات، إلى جانب جلسات متخصصة لتسليط الضوء على القضايا الجوهرية التي ترسم ملامح مستقبل القطاع؛ وأبرزها إمدادات الطاقة، والربط اللوجستي، وجاهزية المواقع، والأطر التنظيمية، والفرص الاستثمارية المستجدة في ظل الطلب المتنامي على حلول الذكاء الاصطناعي، ونمو الخدمات السحابية، والتوجه نحو بناء مراكز بيانات مستدامة.

وقال هنري ساتون، مدير اتحاد الخليج لمراكز البيانات ومؤتمر تاتش داون ميدل إيست: «تم إطلاق مؤتمر تاتش داون ميدل إيست ليكون منصة جامعة لقطاع مراكز البيانات في المنطقة، مع التركيز على تبادل المعرفة وبناء الشراكات وتحفيز نمو أسواق مراكز البيانات إقليمياً.

وبعد ثلاث دورات ناجحة في مملكة البحرين، يشكل انتقال النسخة الرابعة إلى أبوظبي خطوة مهمة في مسيرة المؤتمر والقطاع الرقمي الإقليمي. نحن سعداء جداً لكون مجموعة كيزاد هي الراعي الرئيسي للمؤتمر، ونتطلع إلى استقبال الجهات الفاعلة في قطاع مراكز البيانات، لمناقشة مستقبل البنية التحتية الرقمية في الشرق الأوسط».

ويتزامن انعقاد المؤتمر مع طفرة متسارعة في الطلب على البنية التحتية الرقمية في المنطقة، مدفوعة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وسيادة البيانات، إلى جانب نمو الصناعات الذكية، والخدمات الرقمية للمؤسسات، وتوسع شبكات الاتصال عالية السعة.

وتتطلع مجموعة كيزاد، بصفتها الراعي الرئيسي للمؤتمر، إلى تعزيز الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة حول سبل تعزيز التكامل بين المناطق الصناعية، والمنصات اللوجستية، وبنية الطاقة، والقطاع العقاري، بما يسهم في تهيئة منظومة متكاملة قادرة على استيعاب واستقطاب الموجة الجديدة من الاستثمارات العالمية في قطاع مراكز البيانات.