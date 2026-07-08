مشاركة إماراتية عبر شراكات استراتيجية في الملتقى العالمي للمرأة بمسقط

تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الفاعل في دعم وتمكين المرأة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها المستمرة في المبادرات والملتقيات العالمية، التي تعزز دورها في التنمية المستدامة، وترسخ مكانتها شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل أكثر شمولاً وتوازناً. ويأتي هذا الحضور، امتداداً لنهج راسخ، يقوم على دعم القيادات النسائية، وتعزيز الشراكات المؤسسية، وتبادل الخبرات مع مختلف دول المنطقة، بما يسهم في تطوير بيئات عمل أكثر ابتكاراً وتمكيناً.

وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة المنظمة لـ «الملتقى العالمي السنوي للمرأة» – النسخة الخامسة عن انضمام مجموعة مراكز نورة الصارمية، برئاسة المؤسس والرئيس التنفيذي الدكتورة نورة بنت محمد بن سيف الصارمية، راعياً رسمياً وشريكاً استراتيجياً للملتقى، الذي تستضيفه العاصمة العُمانية مسقط، بمشاركة قيادات نسائية، وصناع قرار ورواد أعمال من مختلف دول العالم.

وتأتي هذه الشراكة ضمن توجه الملتقى لتعزيز التعاون مع المؤسسات الرائدة في المنطقة، وتوسيع دائرة التأثير في قضايا تمكين المرأة، من خلال تسليط الضوء على النماذج الناجحة في ريادة الأعمال، وبناء منصات حوار تدعم مشاركتها في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وأكدت اللجنة المنظمة أن انضمام مجموعة مراكز نورة الصارمية يمثل إضافة نوعية للملتقى، نظراً لما تتمتع به المجموعة من تجربة رائدة في قطاع العناية بالبشرة والرفاهية، وما تعكسه من نموذج للريادة النسائية العُمانية القائمة على الابتكار والاستدامة وبناء مشاريع ذات أثر مجتمعي.

وتُعد المجموعة إحدى العلامات العُمانية البارزة في مجالات العناية، من خلال مراكز متخصصة وبرامج تدريبية وتثقيفية في مجالات الجمال وجودة الحياة.

وتعكس هذه الشراكة رؤية مشتركة بين الجانبين في دعم مبادرات تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في التنمية، إلى جانب ترسيخ مفهوم الشراكات المؤسسية كأداة رئيسة لبناء مستقبل أكثر استدامة، وإبراز النماذج النسائية العربية الرائدة على الساحة الدولية.