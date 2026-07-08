«كابيتال هيلز» تطلق منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تزخر دولة الإمارات العربية المتحدة بقطاع مالي متطور يضم نخبة من الشركات المتخصصة في الاستشارات المالية وحلول التمويل. وتعد دبي ببيئة أعمال استثمارية نشطة، وتتوزع فيها العديد من الشركات المعتمدة لتقديم الاستشارات والحلول التمويلية للشركات والأفراد. تقدم هذه الشركات خدمات تشمل هيكلة الديون، إعادة الهيكلة المالية، والتخطيط المالي والاستراتيجي.

وفي هذا الإطار، كشفت «كابيتال هيلز»، الشركة المتخصصة في الاستشارات المالية والحلول التمويلية، عن هويتها المؤسّسية الجديدة وموقعها الإلكتروني المُطوَّر والمعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوةٍ استراتيجية تعكس توجه الشركة المتواصل نحو تطوير حضورها المؤسسي والرقمي، وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات مالية واستشارية مبتكرة أكثر كفاءة ومرونة داخل دولة الإمارات وخارجها.

وتُمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في مسيرة كابيتال هيلز، تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتبني آليات الذكاء الاصطناعي واعتمادها لمواكبة متغيرات العصر وقيادة العالم نحو التحول الرقمي.

كما تنسجم مع رؤية الشركة الهادفة إلى مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية، وتطوير تجربة العملاء من خلال الجمع بين الخبرة المهنية المتخصصة والحلول الرقمية الحديثة، بما يعزز مكانة الشركة كشريك موثوق للأفراد والشركات الباحثين عن حلول مالية واستشارية فعالة ومستدامة.

وقال رضا أبو طربوش، رئيس مجلس إدارة كابيتال هيلز: «يمثل إطلاق الهوية الجديدة والموقع الإلكتروني المطوّر خطوة مهمة في مسيرة التطور المؤسسي للشركة، بما يتماشى مع طموحاتنا المستقبلية ورسالتنا في تقديم خدمات مالية واستشارية تقوم على الاحترافية والابتكار وخلق قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا».

وأضاف أبو طربوش: «تعكس الهوية الجديدة فلسفة كابيتال هيلز وقيمها المؤسسية، حيث يجسد اللون الذهبي معاني القيمة والنجاح والتميز والنمو المستدام، فيما يعكس اللون الأسود القوة والثقة والاستقرار والاحترافية. ويعبر هذا التوازن البصري عن المبادئ التي تستند إليها الشركة في تقديم خدماتها المالية والاستشارية وبناء علاقاتها المهنية».

ويوفر الموقع الإلكتروني الجديد منصة رقمية متكاملة تتيح للعملاء والشركاء التعرف إلى خدمات الشركة وحلولها الاستشارية بصورة أكثر وضوحاً وسهولة، إلى جانب محتوى معرفي توعوي متخصص يدعم اتخاذ قرارات مالية واستثمارية أكثر كفاءة ودقة. كما يتميّز الموقع بتصميم حديث يراعي معايير تجربة المستخدم، بما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومات وسلاسة التصفح عبر مختلف الأجهزة والمنصات الرقمية.

كما قامت الشركة بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن الموقع الجديد بهدف تطوير تجربة العملاء، ورفع كفاءة التواصل وسرعة الاستجابة للاستفسارات، حيث يتيح الموقع للزوار الحصول على معلومات أولية حول الخدمات والحلول المتوفرة، وتوجيههم إلى المسارات اللائمة لاحتياجاتهم، فضلاً عن تسهيل عملية التواصل مع فريق الشركة المختص.