طيران الإمارات تضاعف رحلاتها بطائرات A350 إلى كولومبو

تعتزم طيران الإمارات إطلاق رحلة يومية ثانية بطائرات A350 بين دبي وكولومبو ابتداءً من 8 أغسطس، ما يعزز تجربة المسافرين ويوفر لهم خيارات أوسع للتمتع بأحدث طائراتها التي ترسخ معايير متفوقة جديدة في الراحة، كما تتضمن مقصورة للدرجة السياحية المميزة التي تحظى بإقبال كبير.

وسيؤدي تشغيل طائرة A350 على الرحلة EK648/649 التي كان يتم تشغيلها بطائرة بوينغ 777 إلى مضاعفة عدد مقاعد الدرجة السياحية المميزة على هذا الخط، ما يؤكد التزام طيران الإمارات بتوفير راحة معززة للمسافرين من وإلى سريلانكا. علماً أن الناقلة تسيّر حالياً 4 رحلات يومية إلى كولومبو باستخدام مزيج من طائرات إيرباص A350 وبوينغ 777.

وتغادر الرحلة الثانية بطائرات A350 من مطار دبي الدولي في تمام الساعة 16:10 يومياً، وتصل إلى مطار باندارانايكا الدولي في كولومبو في تمام الساعة 22:10. بينما تغادر رحلة العودة EK649 الساعة 02:55 وتصل إلى دبي الساعة 05:50 فجراً (جميع الأوقات بالتوقيت المحلي).

وتتميز طائرات «الإمارات» من طراز إيرباص A350 بمقصورات فسيحة تتألق بمساحات أكبر وأسقف أعلى وممرات أوسع ومقاعد وثيرة توفر تجربة سفر مميزة للمسافرين في كل الدرجات، كما جهزت بأحدث الابتكارات والتجهيزات، بما في ذلك الشاشات الشخصية فائقة الاستجابة العاملة باللمس بدقة 4K و4K HDR ما يتيح للمسافرين التمتع بالخيارات الترفيهية الفريدة التي يوفرها نظام الترفيه الجوي «آيس»، وقدرات اتصال متميزة عبر شبكة الواي فاي عالية السرعة، وغيرها من اللمسات الدقيقة في جميع أنحاء مقصورات المسافرين.

ويمثل تصميم مقصورة الدرجة السياحية المميزة الحائزة على جوائز عالمية رفيعة أحد أبرز مزايا تجربة السفر على متن طائرة A350، وهو ما يفسر الإقبال الكبير على السفر فيها، حيث تضم المقصورة التي تتسم برحابة كبيرة مقاعد جلدية فسيحة (بترتيب 2-3-2) ذات لون كريمي مع لمسات نهائية أنيقة من الخشب، توفر أرفع معايير الراحة، حيث يبلغ عرض كل مقعد 19.5 بوصة، والمسافة بين المقاعد 40 بوصة، وقد جهزت هذه المقاعد التي تتميز بإمكانية إمالتها 8 بوصات، بمساند رأس قابلة للتعديل بستة اتجاهات، بينما توفر الشاشات التلفزيونية الشخصية مقاس 13.3 بوصة تجربة ترفيهية غامرة للمسافرين.

وصممت كل تفاصيل تجربة الدرجة السياحية المميزة بعناية فائقة بدءاً من المشروب الترحيبي وقوائم الطعام الموسمية، وصولاً إلى مجموعة مستلزمات السفر الحصرية، وبطانية مصنوعة بطريقة مستدامة، ووسادة واسعة.

ويعزز إطلاق رحلة ثانية يومية بطائرة A350 إلى كولومبو النجاح الذي حققته رحلات الطائرة عند تدشينها على هذا الخط في مارس 2025، حين أطلقت طيران الإمارات تجربة الدرجة السياحية المميزة لمسافريها من وإلى سريلانكا. ويؤكد هذا التوسع استمرار الناقلة في الاستثمار بشكل مكثف في تعزيز تجربة المسافرين.

يذكر أن طيران الإمارات تسيّر حالياً 3 رحلات يومية مباشرة على خط كولومبو - دبي، بالإضافة إلى رحلة يومية واحدة عبر مالي في المالديف.

ومع مرور 40 عاماً على بدء عملياتها إلى كولومبو هذا العام، باتت طيران الإمارات تربط كولومبو بما يقارب 140 وجهة عبر شبكتها العالمية، لتوفر بذلك دعماً حيوياً لحركة السياحة والتجارة في سريلانكا، ومواصلة منح مسافريها من وإلى سريلانكا التمتع بتجربة «السفر بشكل أفضل» التي اشتهرت بها الناقلة.