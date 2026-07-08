دناتا للسفر تطلق عروض «الإقامات السرية في المالديف»

أعادت دناتا للسفر إطلاق حملتها الشهيرة «الإقامات السرية» في صيف العام الحالي، لتلبية الطلب المتزايد من قبل المصطافين في دولة الإمارات الساعين لتخطيط عطلاتهم بشكل مبسط وعفوي مع التمتع بقدر كبير من راحة البال والقيمة المتميزة.

وطرحت دناتا للسفر عروض «الإقامات السرية في المالديف» بشكل حصري لسكان دولة الإمارات، حيث تتيح الحملة، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع أحد أعرق منتجعات جزر المالديف للعملاء فرصة حجز إقامة فاخرة دون معرفة اسم المنتجع إلا بعد تأكيد الحجز. وتحظى بإقبال متزايد من العملاء الراغبين في عطلات مصممة بعناية من قِبل خبراء، مع الحفاظ على عنصر المفاجأة.

وكانت دناتا قد طرحت الحملة لأول مرة قبل نحو عقد من الزمان، وهي تجمع بين متعة المفاجأة كما توفر حلاً مثالياً للتحدي المتزايد في عالم السفر والمتمثل في الحيرة وصعوبة اتخاذ القرار المناسب بشأن اختيار المنتجع الأمثل.

ووفقاً لأحدث بيانات حجوزات دناتا للسفر، تُعد جزر المالديف الوجهة الدولية الأكثر شعبية لدى المسافرين الإماراتيين هذا الصيف، حيث تستحوذ على حوالي 20% من إجمالي حجوزات الفنادق الخارجية. كما تهيمن المالديف على الطلب على العطلات الشاملة، إذ استأثرت بنسبة 54% من إجمالي حجوزات العطلات الشاملة في دناتا للسفر لعام 2026 حتى الآن. ويبرز هذا التوجه تفضيل المسافرين التمتع بالراحة والقيمة المتميزة، مع إنجاز كل الحجوزات المتعلقة بالإقامة والوجبات والأنشطة قبل بدء عطلاتهم.

وقالت ميرة كتيت، مديرة التجزئة والترفيه بدولة الإمارات في «دناتا للسفر»: «تعد جزر المالديف من أكثر الوجهات شعبية لدى المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، غير أنه ونظراً لضخامة عدد المنتجعات فيها يفضل الكثيرون الاستعانة بآراء خبراء دناتا للسفر للحصول على التوجيه، لضمان اختيار المنتجع المناسب الذي يلبي متطلباتهم وتطلعاتهم». وأضافت: تتميز عروض «الإقامات السرية في المالديف» بأنه يحل التعقيد المتعلق باختيار منتجع مناسب، فهي تمكن العملاء من الحجز بثقة، مع ضمان حصولهم على قيمة استثنائية في منتجع عالي الجودة، والتمتع في الوقت نفسه بإثارة الكشف عن اسم المنتجع بعد الحجز.

يذكر أنه ومنذ إطلاقها في الأول من يوليو، شهدت عروض «الإقامات السرية في المالديف» إقبالاً متزايداً من العملاء، وهي متاحة للحجز حتى 31 يوليو 2026، للراغبين في السفر خلال الفترة الممتدة حتى 30 سبتمبر 2026. وتتيح هذه العروض للمسافرين التمتع بإقامة فاخرة لمدة ثلاث ليالٍ بأسعار متميزة تبدأ من 2590 درهماً إماراتياً للشخص البالغ. وتشمل هذه العروض محدودة المدة، والحصرية لعملاء «دناتا للسفر»، إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في فيلا شاطئية مع كل الوجبات، والتنقل من وإلى المطار بالقارب السريع، ووجبة إفطار عائمة مجانية، وخدمة مضيف خاص بالجزيرة، وتسجيل إجراءات الوصول في الغرفة، إلى جانب مجموعة مختارة من المزايا الإضافية المميزة.