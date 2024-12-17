سوق دبي الحرة تطلق تخفيضات 25% ليوم واحد

أعلنت سوق دبي الحرة إطلاق عرض تخفيضات تصل إلى 25% على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات يستمر 24 ساعة، وذلك بمناسبة احتفالها بالذكرى السنوية الـ 41 لتأسيسها في 20 ديسمبر الجاري، وكهدية سنوية لعملاء السوق تسبق موسم الاحتفالات بعيد الميلاد. وسيكون العرض متاحاً لجميع المسافرين المغادرين والقادمين عبر مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، بدءاً من صباح يوم العشرين من ديسمبر وينتهي عند الساعة الـ 12 من منتصف الليل.

وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: «يسعدنا أن نقدم لعملائنا عرض تخفيضات قيّم يصل إلى 25% على مجموعة واسعة من المنتجات في إطار احتفالنا بالذكرى السنوية الـ 41 لتأسيس سوق دبي الحرة، وفي أجواء احتفالية ممتعة نسعى من خلالها للتعبير عن تقديرنا وشكرنا لعملائنا مع قرب إسدال الستار على عام 2024».

ويسري هذا العرض الترويجي على الأصناف الرئيسية بما في ذلك العطور ومستحضرات التجميل الساعات والمجوهرات والحلويات والمنتجات الجلدية وغيرها، مع استثناء سلع معينة مثل الذهب والإلكترونيات وبعض الأزياء من علامات تجارية معينة. ويشمل عرض الخصومات 25% أيضاً تذاكر سحبي «مليونير الألفية» و«أروع المفاجآت» الشهيرين في سوق دبي الحرة.

ويمكن للمسافرين الاستفادة من عرض التخفيضات من خلال طلب سلعهم مسبقاً عبر الإنترنت باستخدام خدمة «كليك آند كولكت» (Click & Collect) من سوق دبي الحرة، وذلك قبل 12 ساعة من المغادرة أو الوصول، واستلامها في نقاط الاستلام المحددة في سوق دبي الحرة. وستجري سوق دبي الحرة، في إطار احتفالاتها بالذكرى السنوية 41 لتأسيسها، سحبي مليونير الألفية وأروع المفاجآت في يوم ذكرى التأسيس الذي يصادف الـ 20 من ديسمبر.