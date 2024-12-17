خبير يتوقع وصول بتكوين إلى 120 ألف دولار بدعم الاستثمار المؤسسي

ارتفعت بتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 107 آلاف دولار يوم الاثنين، مدعومة بتعليقات للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تشير إلى أنه يعتزم إنشاء احتياطي استراتيجي أمريكي للبتكوين على غرار احتياطات النفط الاستراتيجية.

وتوقع نواب البلوشي، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة بيتكوينين «Bitcoineen»، أن يصل سعر عملة بتكوين إلى 120 ألف دولار، بدعم من الاستثمار المؤسسي المتزايد وتوافر عدة عوامل أخرى تسهم في تعزيز الطلب على العملة الرقمية.

ولأول مرة، تجاوزت بتكوين مستوى 107,000 دولار، مدفوعة بعمليات شراء ضخمة من قبل الشركات الكبرى في مجال العملات المشفرة، بالإضافة إلى تصريحات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أظهرت دعمه للعملات المشفرة.

ورجح نواب، أن تتسارع وتيرة الاعتماد المؤسسي على بتكوين في ظل تزايد الاهتمام من شركات كبيرة مثل «مايكروستراتيجي» و«تسلا»، التي بدأت في دمج العملات الرقمية بقوة ضمن استراتيجياتها المالية.

وأشار نواب إلى أن دخول هذه المؤسسات إلى السوق سيؤدي إلى تقليل التقلبات التي عُرفت بها بتكوين في السابق، مما يجعلها أكثر جذباً للمستثمرين التقليديين.

وأكد نواب، أن التدفقات الاستثمارية على صناديق الاستثمار المتداولة بالعقود الفورية للبتكوين تجاوزت 2 مليار دولار في الأسابيع الماضية، مما يعكس الاهتمام الكبير من قبل المؤسسات.

ومنذ بداية العام، اشترت المؤسسات أكثر من 683 ألف وحدة من العملات المشفرة، مع حوالي ثلث هذه المشتريات موجهاً نحو بتكوين.

وأكد رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة بيتكوينين «Bitcoineen»، أن العوامل الداعمة لها، بما في ذلك الدعم المؤسسي الكبير والبيئة التنظيمية المتزايدة الدعم من الحكومات، تشير إلى أن بتكوين يمكن أن تستمر في الارتفاع بشكل كبير في الأشهر المقبلة.