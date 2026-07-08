مطار دبي يستعيد التربع على عرش الأكثر ازدحاماً

استعاد مطار دبي الدولي تصدّر قائمة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً، متفوقاً على مطار لندن هيثرو، من حيث عدد المقاعد المتوفرة، خلال يوليو الجاري، بحسب بيانات موقع «أو إيه جي» الدولي المتخصص في بيانات الطيران.

وأظهرت البيانات أن مطار دبي وفر 4.35 ملايين مقعد للرحلات المغادرة (8.7 ملايين في الاتجاهين)، ليحافظ على صدارة المطارات الدولية عالمياً من حيث السعة، ويزيح مطار لندن هيثرو إلى المركز الثاني بنحو 4.23 ملايين مقعد، بعد تصدّره الشهر الماضي، تلاه مطار أمستردام سخيبول ثالثاً بـ3.82 ملايين مقعد، ثم مطار سيؤول إنتشون الدولي 3.75 ملايين مقعد.

فيما حل مطار باريس شارل ديجول خامساً بـ3.7 ملايين، وجاء مطار اسطنبول سادساً بـ3.66 ملايين مقعد، ثم سنغافورة سابعاً بـ3.57 ملايين، تلاه مطار هونغ كونغ بـ3.53 ملايين مقعد، وفرانكفورت تاسعاً بـ3.51 ملايين، فيما تذيّل مدريد باراخاس القائمة بـ2.76 مليون مقعد.

وواصل مطار دبي تفوقه الإقليمي بفارق واضح في إجمالي السعة المقعدية، خلال الشهر، فيما حل مطار حمد الدولي ثانياً بإجمالي 2.58 مليون مقعد، تلاه مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بنحو 2.54 مليون مقعد، ثم مطار الملك خالد الدولي في الرياض بنحو 2.36 مليون مقعد، فيما جاء مطار زايد الدولي في أبوظبي خامساً بنحو 1.65 مليون مقعد، وسجل مطار الشارقة الدولي نحو 830 ألف مقعد مجدول خلال يوليو.