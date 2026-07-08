«أدنوك للتوزيع» تشتري «شل داونستريم جنوب أفريقيا» بمليار دولار

أعلنت «أدنوك للتوزيع» عن إبرام اتفاقية نهائية مع شركة «شل ساوث أفريكا هولدينغ» للاستحواذ على كامل رأس مال شركة «شل داونستريم جنوب أفريقيا».

وتصل القيمة التقديرية للشركة محل الاستحواذ المقترح إلى مليار دولار على أساس الاستحواذ على 100% من رأس المال، قبل احتساب تعديلات صافي الدين ورأس المال العامل.

ومن المتوقع إتمام الصفقة المقترحة خلال عام 2027، بعد استيفاء الموافقات التنظيمية والشروط المعتادة للإغلاق. وعقب إتمام الصفقة المقترحة، يتوقع بيع حصة تبلغ 28% في «شل داونستريم جنوب أفريقيا» إلى شريك محلي، وفق ما تقتضيه تشريعات التمكين الاقتصادي الشامل في جنوب أفريقيا.

وبعد استكمال الاستحواذ المقترح، ستبرم «أدنوك للتوزيع» اتفاقية ترخيص لاستخدام العلامة التجارية على المدى الطويل، تتيح لها مواصلة تشغيل محطات الخدمة وأعمال زيوت التشحيم في جنوب أفريقيا تحت العلامة التجارية «شل».

وعند إتمام الصفقة، سيواصل العملاء الاستفادة من التجربة المفضلة والموثوقة التي اعتادوا عليها، تحت إشراف «أدنوك للتوزيع».

وتُمثل شركة «شل داونستريم جنوب أفريقيا» أعمال «شل» في مجال التسويق والتوزيع في جنوب أفريقيا، وتشمل محفظة أعمالها شبكة تضم نحو 580 محطة وقود، مملوكة للشركة أو مُدارة عبر وكلاء معتمدين.وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع:

«تمثل صفقة الاستحواذ المقترحة محطة مهمة في استراتيجية «أدنوك للتوزيع» للتوسع الدولي، وتؤكد ثقتنا بجنوب أفريقيا باعتبارها سوقاً واعدة تتميز بإطار تنظيمي متين في قطاع تسويق الوقود.

كما تتميز «شل داونستريم جنوب أفريقيا» بقوة مالية ومكانة راسخة في الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى توافق قيمها وأهدافها بشكل وثيق مع رؤيتنا وأهدافنا الاستراتيجية».

التزام

وأكدت «أدنوك للتوزيع»، عقب إتمام صفقة الاستحواذ المقترحة واستكمال بيع حصة أقلية لشريك محلي، التزامها بالمساهمة في دعم الأولويات الاقتصادية والاستراتيجية لجنوب أفريقيا، مع التركيز على تعزيز دورها في ضمان أمن الطاقة.

وخلق فرص العمل، وتوسيع نطاق المشاركة الاقتصادية الشاملة من خلال الشريك المحلي. وستعمل الشركة على اختيار شريك يتميز بفهم عميق للسوق الجنوب أفريقي، وإطاره التنظيمي، ومتطلبات التشغيل المحلية، بما يضمن التوافق مع أهداف تشريعات التمكين الاقتصادي الشامل.