"نستله" تنقل مقرها الرئيسي في المنطقة إلى مدينة إكسبو دبي



أعلنت مدينة إكسبو دبي انضمام "نستله" أكبر شركة أغذية ومشروبات في العالم، إلى مجتمع الأعمال المزدهر في قلب مستقبل دبي وذلك في إطار التزام مشترك ببناء مجتمعات أكثر سعادة وصحة، حيث ستنقل "نستله" مقرها الرئيسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مدينة إكسبو دبي. وشهد سمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الاعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس سلطة مدينة إكسبو دبي التوقيع على اتفاقية نقل المقر وذلك بحضور معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو.

وبموجب عقد الإيجار طويل الأجل، ستشغل الشركة متعددة الجنسيات التي يقع مقرها الرئيسي في سويسرا 44000 قدم مربع من مساحات المكاتب عبر ثلاثة مبانٍ لتصبح واحدة من أكبر المستأجرين فيما سيصبح منطقة إكسبو داون تاون بالمدينة، إحدى المناطق الخمس متعددة الاستخدامات في المخطط الرئيسي لمدينة إكسبو. وسيوفر إكسبو داون تاون موقعًا حيويًا ومريحًا للمؤسسات التي تتطلع إلى الاستفادة من النظام البيئي التعاوني والممكن للمدينة، فضلاً عن قربه من مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي ومركز دبي للمعارض، والذي من المقرر أن يصبح أكبر مكان للأحداث الداخلية في المنطقة.

جاذبية متنامية

وقالت منال البيات، الرئيس التنفيذي للشراكة في مدينة إكسبو دبي: "يؤكد نقل مكاتب نستله في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مدينة إكسبو دبي جاذبية مجتمعنا المتنامي للأعمال حيث يمكن للشركات من جميع أنحاء العالم التواصل والتعاون والازدهار. وبالنظر إلى أهمية شركة نستله وكونها أحد المستأجرين لدينا حتى الآن، فإن قرارها نقل مقرها الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يؤكد على مكانة مدينة إكسبو في قلب مستقبل دبي، ونتطلع إلى الترحيب بالمزيد من المؤسسات التي تشاركنا رؤانا للعمل معا على تحقيق أهدافنا المشتركة".

وقالت نهلة كمال، مديرة الشؤون المؤسسية والاستدامة والتسويق والاتصالات الاستهلاكية في نستله الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: متحمسون لنقل مكتبنا الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مدينة إكسبو دبي. وتضعنا هذه الخطوة في نظام بيئي ديناميكي ومبتكر، في مبنى معتمد وفقًا لمعيار LEED مما يجسد التزامنا المشترك بالاستدامة. نتطلع إلى العمل بشكل أكبر مع مدينة إكسبو لإنشاء مكان عمل داعم يعزز رفاهية موظفينا ويساهم في طموح دولة الإمارات والتنمية المستدامة".

وتُجسّد مدينة إكسبو، التي تعد واحدة من المراكز الحضرية الخمسة ضمن خطة دبي الحضرية 2040، مبادئ التنمية الحضرية المستدامة، وهي أول مجتمع في المنطقة يتم تسجيله بموجب معيار WELL Community Standard الذي يضع معيارًا عالميًا للمجتمعات التي تعطي الأولوية للصحة والرفاهية.

ويعزز هذا الإعلان دور مدينة إكسبو كمركز للقطاعات الرئيسية التي تقود تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية (D33)حيث تضم المنطقة الحرة ذات المستوى العالمي في المدينة بالفعل قادة الصناعة مثل "دي. إن. في."وموانئ دبي العالمية ومركز إبداع التابع لمجموعة الإمارات وفوجي فيلم وبنك ويو، إضافة إلى العديد من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وتجار التجزئة. وتوفر المدينة بيئة وحدائق ملائمة للمشي والعائلة والحيوانات الأليفة وتتميز بقربها من الوجهات المميزة واحتضانها للمهرجانات والأنشطة على مدار العام، مما يجعلها وجهة جذابة للشركات التي تركز على تحسين التوازن بين العمل والحياة للموظفين وتشجيع نمط حياة أكثر نشاطًا وصحة.