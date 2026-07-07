تعاون بين «جلوبال ساوث يوتيليتيز» و«الكهرباء الوطنية في غويانا» لتطوير البنية التحتية للطاقة

وقعت شركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز» الإماراتية التابعة لشركة «ريسورسز إنفستمنت» في أبوظبي، مذكرة تفاهم، مع شركة «غويانا باور آند لايت» الوطنية للكهرباء في جمهورية غويانا التعاونية، لاستكشاف فرص تطوير مشاريع البنية التحتية لقطاع الطاقة.

حضر توقيع مذكرة التفاهم، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وذلك على هامش زيارة وفد إماراتي اقتصادي إلى جمهورية غويانا ضمن «أيام التجارة الإماراتية».

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين الجانبين لتحديد وتقييم وتطوير مشاريع محتملة في قطاع الطاقة في غويانا، تشمل تطوير مشاريع توليد الكهرباء والبنية التحتية، وتحديث شبكات الكهرباء، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في تعزيز موثوقية ومرونة واستدامة المنظومة الوطنية للطاقة.

وقع المذكرة، ديودات إندار، عضو البرلمان ووزير المرافق العامة والطيران في جمهورية غويانا، نيابة عن شركة «غويانا باور آند لايت»، وعلي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز».

وتأتي المذكرة في وقت تعد فيه غويانا واحدة من أسرع اقتصادات العالم نمواً، الأمر الذي يعزز الطلب على بنية تحتية حديثة وموثوقة ومستدامة للطاقة، قادرة على مواكبة النمو الاقتصادي المتسارع.

تطوير

ويمثل التعاون منصة لتقييم فرص تطوير قطاع الطاقة في غويانا، بما يعزز في الوقت ذاته الحضور الاقتصادي المتنامي لدولة الإمارات في أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي.

وقال علي الشمري: إن غويانا تشهد مرحلة مفصلية من التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، بما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير أنظمة طاقة أكثر مرونة وقدرة على دعم النمو المستدام، معرباً عن التطلع من خلال الشراكة مع شركة «غويانا باور آند لايت» إلى استكشاف مشاريع تسهم في تطوير البنية التحتية للكهرباء وتسريع مسيرة التحول في قطاع الطاقة.

وأضاف أن هذه الشراكة تمثل محطة مهمة في إستراتيجية التوسع الدولي للشركة، وتعكس التزام «جلوبال ساوث يوتيليتيز» بتطوير بنية تحتية للطاقة تتسم بالموثوقية والاستدامة والجاهزية للمستقبل في الأسواق الناشئة والأسواق عالية النمو، مؤكداً أهمية الشراكات الدولية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي طويل الأمد.

وتعكس مذكرة التفاهم تنامي العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية غويانا، وتدعم أهداف البعثة التجارية الإماراتية إلى أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، الهادفة إلى تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف فرص جديدة في القطاعات الإستراتيجية.

وتمثل هذه الشراكة أول دخول لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز» إلى أمريكا الجنوبية، وتأتي امتداداً لإستراتيجية الشركة الهادفة إلى توسيع حضورها في الأسواق الناشئة، من خلال التعاون مع الحكومات والشركات الوطنية المشغلة لقطاعي الطاقة والكهرباء، لتطوير بنية تحتية حديثة للطاقة تسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.