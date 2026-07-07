دبي للاستثمار تحصد الوسام الذهبي للأثر المجتمعي

يُمنح هذا الوسام للشركات والمنشآت في القطاع الخاص التي تقدم أفضل الممارسات في مجال الحوكمة البيئية والمجتمعية وأهداف التنمية المستدامة والأثر المستدام في الدولة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويُمنح تصنيف الفئة الذهبية بعد عملية تقييم شاملة من ثلاث مراحل، ما يبرز أهمية هذا الإنجاز.
لطالما كانت الاستدامة ركيزة أساسية في استراتيجية نمو دبي للاستثمار، على مدى العقود الثلاثة الماضية، وذلك عبر ترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والمجتمعية، من خلال الاستثمارات والعمليات والمبادرات المجتمعية.
ويعكس هذا الإنجاز التقدم الملموس الذي حققته الشركة على مر السنوات، والذي تم تسليط الضوء عليه في تقرير الاستدامة لعام 2024، بما في ذلك اعتماد الطاقة المتجددة، ومعايير المباني المستدامة، وجهود خفض الانبعاثات الكربونية، وبرامج الأثر الاجتماعي. ويعزز هذا التكريم التزام المجموعة بالمساهمة في استشراف مستقبل مرن منخفض الكربون لدولة الإمارات والعالم، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والمعايير العالمية».
وعملت المجموعة على تعزيز المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة الأخلاقية عبر محفظتها المتنوعة. وتمتد جهود المجموعة لتشمل اعتماد الطاقة النظيفة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير قدرات القوى العاملة، والمشاركة المجتمعية، وممارسات الاستثمار المسؤول، وذلك على نحو يتماشى مع الأولويات الوطنية والأطر العالمية مثل رؤية الإمارات وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتُظهر هذه المبادرات التزام دبي للاستثمار بضمان القيمة المستدامة وإحداث أثر إيجابي يعود بالنفع على المجتمع والجهات المعنية.