مركز دبي للسلع يطلق منصة ميتافيرس خاصة بمركز كريبتو

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن إطلاق منصة ميتافيرس خاصة بمركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة. ويشكل ذلك إنجازاً تكنولوجياً في واحدة من أكبر منظومات الشركات المتخصصة بتقنيات الويب 3 في العالم.

وستتضمن منصة الميتافيرس الجديدة، التي طورتها شركة «إنفينيت رياليتي» الرائدة عالمياً في مجال التقنيات الغامرة، مناطق تفاعلية بما في ذلك لعبة تداول وأخرى للبحث عن الكنز مع تقديم جوائز متميزة للمستخدمين المشاركين. وتتيح هذه المساحة الغامرة للمستخدمين التفاعل مباشرة مع فريق مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، مما يوفر تجربة مجتمعية فريدة من نوعها.

علاوة على ذلك، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى عيادات خدمة متخصصة في مجالات رئيسية مثل الخدمات المصرفية والامتثال والتأمين. وتم تعزيز تجربة الميتافيرس عبر توفير لوحة تحكم شاملة مصممة لتبسيط العمليات والإجراءات الخاصة بتأسيس شركات الكريبتو في دبي، مما يسهل على رواد الأعمال تأسيس مشاريعهم في منظومة أعمال الكريبتو المتنامية في الإمارة.

وقال بلال جسومة، مدير إدارة منظومات الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة: «من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق الميتافيرس العالمي 3.1 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030. ومع إطلاق منصة الميتافيرس الخاصة بمركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، لا نوفر فقط تجربة رقمية متطورة لأعضاء منظومتنا فحسب، بل نستعرض كذلك حالة استخدام عملية حقيقية لتكنولوجيا الجيل التالي تجمع أيضاً تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي. ويساهم هذا الإنجاز في تحفيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالمياً، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للابتكار، كما يمهد الطريق لمستقبل يتسع فيه نطاق استخدام الميتافيرس ليغدو مساحة ديناميكية مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني لدعم العديد من القطاعات».

يتماشى إنشاء التوأم الرقمي لمركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة مع استراتيجية دبي للميتافيرس التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مدن في الاقتصادات الرائدة في مجال «الميتافيرس» وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً رائداً للتقنيات الغامرة.