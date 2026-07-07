«موانئ دبي العالمية» تستحوذ على سفينة الحاويات «دي بي ورلد إندوس»

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، من خلال قطاع الخدمات البحرية التابع لها Shipping Solutions، عن توسيع نطاق أسطولها البحري باستحواذها على سفينة الحاويات «دي بي ورلد إندوس»، التي تتجاوز سعتها 2500 حاوية نمطية قياس 20 قدماً، والمخصصة لدعم حركة التجارة الساحلية المحلية في الهند.

ويمثل انضمام سفينة «دي بي ورلد إندوس» إضافة نوعية تسهم في تعزيز قدرات قطاع «Shipping Solutions» في مجال الشحن الساحلي داخل الهند، بما يرفع كفاءة خدمات نقل البضائع بين أبرز الموانئ الهندية، ويوفر حلولاً أكثر موثوقية وكفاءة واستدامة. كما تسهم السفينة في تخفيف الضغط على شبكات النقل البري عبر تعزيز وسيلة شحن البضائع بحراً، الأمر الذي يدعم بناء سلاسل توريد أكثر مرونة واستدامة ومسؤولية تجاه البيئة. وتغطي شبكة الشحن الساحلي التابعة لقطاع «Shipping Solutions» حالياً 14 ميناءً في الهند، مدعومة بأسطول مخصص يضم 10 سفن، فيما تجاوز حجم مناولتها خلال عام 2025 أكثر من 473 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً. وشكل رسو السفينة لأول مرة في محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي، التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، خطوة جديدة تعكس التزام المجموعة بتعزيز الترابط التجاري العالمي، من خلال التكامل المتواصل بين عمليات الموانئ والخدمات البحرية عبر شبكتها العالمية المتكاملة.

ركيزة استراتيجية

وقال غانيش راج، المدير التنفيذي للعمليات العالمية لقطاع الخدمات البحرية في مجموعة «دي بي ورلد»: «يمثل قطاع الشحن الساحلي في الهند ركيزة استراتيجية لتعزيز كفاءة سلاسل التوريد ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وقد سلط تقريرنا الصادر عام 2025 بعنوان «تعزيز سجل السفن الهندي: الطريق نحو التنافسية العالمية» الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع. ويأتي استحواذنا على سفينة «دي بي ورلد إندوس» التي ترفع العلم الهندي ليؤكد التزامنا بدعم منظومة النقل البحري المحلي، وتعزيز الترابط بين الموانئ والأسواق، وتقديم خدمات بحرية موثوقة وعالية الكفاءة تسهم في ربط الشركات بالفرص التجارية في مختلف أنحاء الهند».

ويؤدي الشحن الساحلي دوراً متنامي الأهمية في دعم منظومات النقل متعدد الأنماط، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة حركة البضائع. ومن خلال تحسين أساليب الربط بين مراكز التصنيع والصناعة والاستهلاك الرئيسية في الهند، ستسهم سفينة «دي بي ورلد إندوس» في تسهيل نقل الحاويات على امتداد السواحل الهندية بشكل حيوي؛ ما يوفر للمتعاملين بديلاً موثوقاً وفعالاً للنقل البري لمسافات طويلة. كما يتوافق الاستحواذ على سفينة «دي بي ورلد إندوس» مع إستراتيجية مجموعة «دي بي ورلد» الأوسع نطاقاً لدعم منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في الهند، من خلال مواصلة الاستثمار في البنية التحتية البحرية، والموانئ، والخدمات اللوجستية، وحلول سلاسل التوريد.

خارطة طريق

ويقدم التقرير الصادر عن مجموعة «دي بي ورلد» بعنوان «تعزيز سجل السفن الهندي: الطريق نحو التنافسية العالمية» خارطة طريق عملية لتطوير سجل السفن الهندي ليصبح منصة عالمية أكثر تنافسية وموثوقية واستدامة، بما يعزز مكانة العلم الهندي كرمز للكفاءة والثقة والتميز في القطاع البحري المعاصر. ويتضمن التقرير مجموعة من التوصيات التي تشمل إصلاحات في مجال الحوكمة، والحوافز المالية والتجارية، وتعزيز الحضور الدولي، وتنفيذ مبادرات التحول الأخضر، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية الهند البحرية 2030 في تعزيز التنافسية، ويواكب طموحات الحكومة الهندية لترسيخ مكانة البلاد مركزاً عالمياً رائداً في القطاع البحري.

وفي إطار دعم هذه الرؤية، وقع قطاع الأعمال «Shipping Solutions» التابع لمجموعة «دي بي ورلد» خلال العام الماضي مذكرة تفاهم مع شركة «ساجارمالا للتمويل المحدودة» (SMFC)، التابعة لوزارة الموانئ والشحن والممرات المائية في حكومة الهند، بهدف التعاون في مجال تطوير وتوسيع نطاق خدمات الشحن الساحلي والشحن البحري قصير المدى المستدامة على مستوى الهند.