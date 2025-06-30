"أدنوك للحفر" تحصل على عقد بقيمة 2.94 مليار درهم لتوفير خدمات حقول النفط

أعلنت شركة "أدنوك للحفر" اليوم، عن حصولها على عقد من شركة "أدنوك البرية" بقيمة اجمالية تصل إلى 2.94 مليار درهم لتوفير خدمات التكسير الهيدروليكي المتكاملة في المكامن التقليدية والضيقة “غير التقليدية”.

ومن المقرر أن تدخل اتفاقية التعاقد، الممتدة لخمس سنوات، حيز التنفيذ في الربع الثالث من عام 2025، في خطوة مهمة تساهم في ترسيخ مكانة "أدنوك للحفر" كشركة رائدة في مجال خدمات الطاقة المتكاملة المدعومة بالتكنولوجيا.

ويعزز هذا العقد ريادة شركة "أدنوك للحفر" في مجال خدمات حقول النفط عالية التقنية، من خلال ادماج تكنولوجيا الجيل التالي والذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل الذكية في الوقت الفعلي، بما يرفع قدرات الشركة التشغيلية ويدعم تحقيق نتائج أكثر ذكاءً وأمانًا واستدامة في قطاع الطاقة.

وقال عبد الله عطيه المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر" إن ترسية العقد يؤكد عمق شراكتنا مع ’ أدنوك البرية ‘والثقة الكبيرة المتنامية بقدرات ’أدنوك للحفر‘ وخاصةً بقدرتها على توفير عمليات تكسير عالية التأثير ومتطورة تقنياً تساهم بفعالية في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات الطاقة في دولة الإمارات.

وأضاف أنه مع استمرارنا في تعزيز جهودنا الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في أعمالنا، يسرنا أن نساهم في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للدولة في قطاع الطاقة، وترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في مجال خدمات الحفر المتكاملة وحلول إكمال آبار النفط والغاز.

وقال " يدعم نطاق عمل العقد الهدف الاستراتيجي لـ"أدنوك" المتمثل في تسريع تطوير المكامن التقليدية والضيقة “غير التقليدية” في جميع أنحاء دولة الإمارات، ويشمل تصميم وتنفيذ وتقييم معالجات التكسير الهيدروليكي متعدد المراحل التي سيتم تطبيقها على مجموعة واسعة من المكامن في أبوظبي علماً أن خدمات التكسير تُستخدم في المكامن التقليدية والضيقة، لتعزيز تدفق النفط أو الغاز عبر المسارات الطبيعية المُستخدمة، وزيادة الإنتاج من خلال تحسين معدلات التدفق".

وأوضح أنه في إطار التزامها بالابتكار وتبني أحدث الحلول التقنية، ستستخدم "أدنوك للحفر" التكنولوجيا المتطورة في كافة مراحل المشروع، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التميز في الأداء وتتضمن هذه التقنيات استخدام برنامج محاكاة متخصص في عمليات التكسير، يتيح تحسين كل مرحلة من مراحل التشغيل، مما يسهم في زيادة معدلات التدفق وتعزيز إجمالي استخلاص الهيدروكربونات.

ويؤكد الأثر المالي لهذا العقد على توجيهات الشركة للعام 2025 وتوجيهات الإيرادات للعام 2026 حيث سيوفر العقد أساساً قوياً للنمو والارباح في العام 2027 وما بعده يتجاوز توقعات الشركة الحالية.

وتبلغ قيمة الإيرادات التي ستعود لصالح "أدنوك للحفر" حسب تقديرات العميل 2.94 مليار درهم، فيما يتم تحديد قيمة الإيرادات الفعلية بناءً على حجم الخدمات المطلوبة ومواعيد تسليمها.

هذا العقد هو الخامس الذي تحصل عليه الشركة خلال شهرين فقط من شركة "أدنوك البحرية"، وتشمل عقد بقيمة 5.99 مليار درهم لمدة خمس سنوات لخدمات الحفر المتكاملة، وعقد بقيمة 2.97 مليار درهم لثلاث منصات حفر جزرية، وعقد بقيمة 4.22 مليار درهم لمدة 15 عاماً لحفارات بحرية، بالإضافة إلى 1.47 مليار درهم عبارة عن متأخرات من عمليات الاستحواذ الموقعة لشركة أدنوك للحفر في عُمان والكويت.