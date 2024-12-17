مهرجان قرية ليوا في أبوظبي يختار خرائط يانغو شريكاً رسمياً للملاحة

تم اختيار خرائط يانغو Yango Maps، التطبيق الغني بالمزايا للتنقل السلس، كشريك الملاحة الرسمي لمهرجان قرية ليوا، الحدث المرتقب الذي يعود كجزء من مهرجان ليوا الدولي 2025، والذي سيقام في الفترة من 13 ديسمبر 2024 إلى 4 يناير 2025. ينظم هذا الاحتفال الممتد لمدة 23 يوماً من قبل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي (DCT Abu Dhabi) ويوفر للزوار تجربة لا تُنسى من المغامرات والثقافة والترفيه عبر ست مناطق ديناميكية، بما في ذلك السوق، ومنطقة «وناسة» الصديقة للعائلات، ومنطقة «شمس ليوا» الساحرة.

لتحسين تجربة الزوار، طورت خرائط يانغو Yango Maps خريطة رقمية حصرية ومفصلة للمهرجان، والتي ستكون متاحة داخل التطبيق وفي نسخة المتصفح، مما يتيح تجربة تفاعلية سلسة لجميع الحاضرين.

وقال ألكساندر باكشيف، الرئيس التنفيذي لخرائط يانغو Yango Maps: «يلعب قطاع الترفيه المتميز في الإمارات العربية المتحدة دوراً حاسماً في دفع قطاع السياحة، ومن المتوقع أن يساهم بمبلغ 100 مليار دولار في الاقتصاد بحلول عام 2030. تؤكد شراكتنا مع قرية ليوا على تفانينا في تعزيز كيفية استكشاف الناس للعالم من حولهم والتواصل معه، ونفتخر بكوننا جزءاً من هذه الرحلة وشريكاً لدعم هذه القطاعات المزدهرة وإبراز مكانة أبوظبي وجهة رائدة لأرقى التجارب ذات المستوى العالمي».

تعد قرية ليوا بتقديم مجموعة استثنائية من الأنشطة، بما في ذلك عرض «توهج المناطيد الهوائية»، عروض الدراجات النارية FMX المثيرة، السيرك الهوليوودي، وعروض حية يقدمها فنانون إقليميون ودوليون. يمكن للضيوف أيضاً استكشاف معالم غامرة مثل غرفة الهروب المرعبة، وخريطة الإسقاط ثلاثية الأبعاد بزاوية 360 درجة داخل المتحف الغامر، إلى جانب مغامرات مليئة بالإثارة مثل سباقات الكارتينج. جميع المواقع التي تقدم هذه الأنشطة يتم تسليط الضوء عليها على تطبيق خرائط يانغو Yango Maps ولإضفاء الحيوية على المكان، تم إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد ملونة للمعالم الأيقونية للقرية مثل عجلة فيريس، السوق، المسرح الرئيسي، ومسار مونستر جام، مما يوفر تمثيلاً بصرياً جذاباً لأرض المهرجان.