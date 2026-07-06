شراكة لتطوير منظومة للطاقة الذكية والبنية الرقمية تستهدف مطار دبي والمدن الذكية

بحثت شركة سوديان تكنولوجي (SOUDIAN Technology)، ومقرها دبي، مع مجموعة إم إم إتش القابضة (MMH Holding Group) تطوير شراكة استراتيجية لإنشاء منظومة للطاقة الذكية والبنية التحتية الرقمية في الإمارات، تشمل نشر محطات شحن ذكية في مطار دبي الدولي والتوسع في المدينة، إلى جانب تطبيق حلول ترميز الأصول المادية (RWA) وتقنيات شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN).

ويستهدف المشروع دعم المدن الذكية والاقتصاد الرقمي، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

وركز الجانبان خلال الاجتماع على تنامي الحاجة إلى تطوير حلول الطاقة الذكية والبنية الرقمية في قطاع الطيران، حيث ناقشا إنشاء شبكة متكاملة من محطات الشحن وعقد الحوسبة الذكية داخل مرافق مطار دبي الدولي، تشمل صالات المغادرة، وصالات كبار الزوار، ومناطق الترانزيت، والمرافق التجارية، بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين على مدار الساعة.

وبموجب التعاون المقترح، ستتولى SOUDIAN Technology توفير منظومة متكاملة تضم خزائن الشحن السريع، وأنظمة الإدارة الذكية المعتمدة على إنترنت الأشياء، وحلول الدفع باستخدام العملات الرقمية المستقرة، إلى جانب تقنيات تحويل الأصول المادية إلى أصول رقمية (RWA)، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع مستوى الخدمات الرقمية.

كما يخطط الطرفان للتوسع في نشر العقد الذكية ومراكز الشحن في عدد من المواقع الحيوية داخل دبي، تشمل وسط المدينة، والمناطق التجارية الساحلية، ومجمعات الفنادق الفاخرة، بهدف إنشاء شبكة حضرية مترابطة تدعم البنية التحتية للطاقة الرقمية.

وستوفر MMH Holding Group الموارد المحلية، والدعم التشغيلي والتنظيمي، وتسهيل الوصول إلى المواقع الاستراتيجية، في حين ستتولى SOUDIAN Technology تطوير البنية التحتية التقنية، وإدارة العمليات، والتحقق من التدفقات المالية عبر تقنيات البلوك تشين، إضافة إلى حلول ترميز الأصول الرقمية.

كما تشمل الشراكة تسريع عمليات توطين المعدات، واستكمال الموافقات التنظيمية، وإدارة الحفظ المالي، وتنفيذ مراحل النشر الميداني، بالتعاون مع مؤسسات مالية رقمية مرخصة في دولة الإمارات، لتطوير نظام دفع يعتمد على العملات المستقرة ومخصص لبيئات المطارات والاستخدامات اليومية.

وسيسهم النظام المقترح في توفير تسويات مالية شفافة عبر شبكات البلوك تشين لإيرادات عمليات الشحن، بما يربط بين البنية التحتية للطاقة، والتشغيل المتوافق مع الأنظمة الإماراتية، والأصول الرقمية ضمن منظومة متكاملة.

ويعكس هذا التعاون توجه دبي نحو تسريع تبني تقنيات شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN)، والاستفادة من تطبيقات البلوك تشين في تطوير الخدمات والبنية التحتية، بما يدعم مستهدفات الإمارة في بناء اقتصاد رقمي متقدم ومدن أكثر ذكاءً واستدامة، ويعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتقنيات المستقبلية.