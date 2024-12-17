"دبي للسلع المتعددة" يطلق منصة ميتافيرس لمركز "كريبتو"

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن إطلاق منصة ميتافيرس خاصة بمركز كريبتو التابع له.

وتتيح المنصة، التي طورتها شركة "إنفينيت رياليتي"، مناطق تفاعلية، وتفاعل المستخدمين المباشر مع فريق مركز كريبتو.

وسيتمكن المستخدمون عبر المنصة من الوصول إلى خدمات متخصصة في مجالات رئيسية مثل الخدمات المصرفية والامتثال والتأمين.

وقال بلال جسومة، مدير إدارة منظومات الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة، إنه من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق الميتافيرس العالمي 3.1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، ومع إطلاق منصة الميتافيرس الخاصة بمركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، لا نوفر فقط تجربة رقمية متطورة لأعضاء منظومتنا فحسب، بل نستعرض كذلك حالة استخدام عملية حقيقية لتكنولوجيا الجيل التالي تجمع أيضاً تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن هذا الإنجاز يسهم في تحفيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للابتكار، ويمهد الطريق لمستقبل يتسع فيه نطاق استخدام الميتافيرس ليغدو مساحة ديناميكية مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني لدعم العديد من القطاعات.

ويتماشى إنشاء التوأم الرقمي لمركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة مع إستراتيجية دبي للميتافيرس، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل عشر مدن في الاقتصادات الرائدة في مجال "الميتافيرس"، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً رائداً للتقنيات الغامرة.