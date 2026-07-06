«أرادَ» تطلق منصة للصناديق الاستثمارية تستهدف جمع 5 مليارات دولار

أعلنت أراد، عن إطلاق «أراد كابيتال»، وهي منصة جديدة لإدارة الصناديق الاستثمارية التي ستتولى تطوير وإدارة فرص استثمارية، وتستهدف المنصة بلوغ أصول تحت الإدارة بقيمة 5 مليارات دولار خلال أربع سنوات من تأسيس الصندوق.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لأراد ورئيس مجلس إدارة أرادَ كابيتال: «أصبحت أراد اليوم، بعد نحو عشر سنوات على انطلاقها، إحدى أكثر المجموعات العقارية تكاملاً عبر قطاعات أعمال متعددة.

ومن خلال أراد كابيتال، يصبح بإمكان المستثمرين الآن أن يكونوا جزءاً من هذا النجاح بشكلٍ مباشر، والوصول إلى تدفق مستمر للصفقات وخبرة راسخة وحوكمة متميزة، يصعب توفيرها مجتمعة في أماكن أخرى».

وقال مصطفى فاهور، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأراد كابيتال: «بنت أرادَ واحدة من أكثر المنصات العقارية رقياً وتطلعاً للمستقبل في المنطقة، تقوم على نهج جريء وابتكار والتزام بتحقيق قيمة طويلة الأمد.

وتمثّل أرادَ كابيتال فرصة فريدة لبناء منصة استثمارية مميّزة من المنطقة ولأجلها، مع استقطاب شراكات مؤسسية نحو فرص عالية الجودة في العقارات والبنية التحتية والاستثمارات البديلة».

وتنطلق أراد كابيتال بمجموعة مركّزة من الفرص الاستثمارية المتوافقة مع منظومة أرادَ القائمة وشراكاتها الاستراتيجية، مع خطط للتوسّع تدريجياً في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأسواق الإقليمية الأوسع. وستصدر إعلانات لاحقة بشأن هيكل الصناديق واستراتيجيتها والفرص الاستثمارية في الوقت المناسب.

ومنذ تأسيسها في 2017، أطلقت أراد 11 مشروعاً حققت أرقاماً قياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووسّعت نشاطها إلى المملكة المتحدة وأستراليا.

وتبلغ قيمة محفظتها من المشاريع الحالية والمستقبلية في هذه الأسواق الثلاثة 130 مليار درهم، حيث تطوّر الشركة نحو 55,000 وحدة في مشاريعها حول العالم.