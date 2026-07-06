مسافرو طيران الإمارات يستهلكون 64 مليون قطعة شوكولاتة سنوياً

كشفت طيران الإمارات أن مسافريها استهلكوا أكثر من 64 مليون قطعة شوكولاتة فاخرة خلال عام واحد، بزيادة قدرها 4 ملايين قطعة شوكولاتة أو ما يعادل 6.6% عن العام السابق، مع تحول الشيكولاته إلى جزء حيوي من تجرية السفر الممتعة للمسافرين مع الناقلة على مختلف الدرجات.

واحتفت الناقلة باليوم العالمي للشوكولاتة، بتأكيد التزامها بمواصلة تقديم أفخم وأشهى أنواع الشيكولاته والحلويات المصنعة من الشيكولاته لمسافريها، لتظل واحدة من أحلى لحظات تجربة السفر على متن طائرات الناقلة بالنسبة لهم، سواء كانوا مسافرين على الدرجة السياحية أو السياحية المميزة أو درجة الأعمال أو الدرجة الأولى.

وتقوم الناقلة في كل عام بتحميل ما يقارب 750000 كيلوغرام من الشوكولاتة الفاخرة الواردة من نخبة من أبرز المنتجين العالميين على متن طائراتها، كما تستخدم "الإمارات لتموين الرحلات" حوالي 260000 كيلوغرام من الشوكولاتة لإعداد حلويات محضرة يدوياً للمسافرين، حيث تقوم بتزويد طائرات الناقلة بنحو 26 مليون حلوى شوكولاتة محضرة يدوياً كل عام، بدءاً من كعكات موس الشوكولاتة الشهية في الدرجة السياحية إلى الحلويات المترفة في الدرجة الأولى، مع تحول الشوكولاتة إلى واحدة من أكثر اللحظات المنتظرة في تجربة تناول الطعام على متن طائرات الناقلة

وبدلًا من الاعتماد على مورد واحد أو مصدر واحد للكاكاو، تتعاون طيران الإمارات مع أشهر صانعي الشوكولاتة الفاخرة في العالم لتقديم تشكيلة واسعة من النكهات والقوام والتجارب لمسافريها على مدار العام، حيث يتم اختيار الكاكاو بعناية من مناطق زراعية مرموقة، بما في ذلك أفريقيا وجنوب أمريكا، كما يتم اختيار كل مورد بناء على الجودة الاستثنائية لمنتجاته ومستوى الحرفية العالية في إبداعها، وأيضاً مدى التزامه بممارسات التوريد المسؤولة والإنتاج المستدام.

تشكيلات

تصمم "الإمارات لتموين الرحلات" حلويات الشوكولاتة بما يتماشى مع أذواق المسافرين إلى الوجهات المختلفة، فبدلًا من تقديم نفس النكهات على جميع الوجهات العالمية، يقوم فريق كبار الطهاة فيها بتطوير وصفات مستوحاة من الأذواق الإقليمية والمكونات الموسمية والتفضيلات المحلية.

ابتكار

ويقول دوكسيس بيكريس، نائب رئيس إدارة تصميم الأغذية في "الإمارات لتموين الطائرات" : "نحرص على ابتكار حلويات الشوكولاتة بشكل مدروس، إذ نقوم بدراسة الوجهات التي يتجه إليها المسافرون في مختلف أنحاء العالم، والنكهات والمكونات التي يتمتعون بها، واستخدام الشوكولاتة الفاخرة التي تُكمل تلك المكونات على أفضل وجه، حيث تتيح لنا هذه الفلسفة ابتكار تجارب شوكولاتة فريدة تجمع بين الألفة والإلهام العالمي."

ويشارك في تطوير حلويات الشوكولاتة في "الإمارات لتموين الرحلات" فريق ضخم مكون من 250 طاهياً متخصصاً في الحلويات والمخبوزات، يتولون إعداد ما يقارب 16000 قطعة حلوى شوكولاتة يومياً.

كما يقوم الفريق على مدار العام، بإبداع أكثر من 120 نوعاً مختلفاً من حلوى الشوكولاتة لجميع درجات السفر الأربع.وتشهد طيران الإمارات نموًا سنويًا في استهلاك الشوكولاتة بنسبة 5% تقريباً، لا سيما أنواع الشوكولاتة الداكنة الغنية. وبينما تختلف تفضيلات الشوكولاتة باختلاف المناطق، يبقى الكراميل المملح أحد أكثر النكهات رواجًا في تشكيلة الحلويات المقدمة على متن طائرات الناقلة.