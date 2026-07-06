دراسة إنشاء منطقة للصناعات الكورية في أبوظبي باستثمارات مليار دولار

أعلنت شركة «إيه جي» الإماراتية عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «أكبر» الاستثمارية في جمهورية كوريا، لدراسة إنشاء منطقة صناعية متخصصة بالصناعات الكورية في إمارة أبوظبي، في خطوة تعكس تنامي التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا.

وجاء الإعلان بالتزامن مع زيارة وفد كوري رفيع المستوى إلى إمارة أبوظبي، ضم ممثلين عن جهات حكومية وشبه حكومية ومستثمرين، برئاسة السيد جونغ مين كيم، عضو الجمعية الوطنية الكورية، عضو لجنة التجارة والصناعة والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وشهدت الاتفاقية توقيع 15 مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات والمصانع الكورية العاملة في قطاعات صناعية متنوعة، حيث من المتوقع أن تضم المنطقة الصناعية أكثر من 25 مصنعاً في مرحلتها الأولى، باستثمارات تتجاوز مليار دولار.

وعقد الوفد الكوري سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية في الإمارة، شملت مكتب أبوظبي للاستثمار ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد»، للاطلاع على البيئة الاستثمارية المتطورة التي توفرها الإمارة، وما تقدمه من بنية تحتية حديثة وخدمات وتسهيلات داعمة لنمو الاستثمارات الصناعية والتقنية.

كما عقد الوفد لقاءات مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين، واطلع خلال جولات ميدانية على مستوى الجاهزية والكفاءة التشغيلية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي، بما يعزز مكانتها وجهة عالمية للاستثمارات الصناعية النوعية.

جاذبية وثقة

وأكد جونغ مين كيم أن الإمارات، وأبوظبي على وجه الخصوص، نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية وثقة على مستوى العالم، بفضل رؤيتها الاقتصادية الطموحة وبيئتها التشريعية المتطورة وبنيتها التحتية المتقدمة.

وأشار إلى أن هذه المقومات الاستثنائية، إلى جانب الاستقرار الذي تنعم به الدولة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، تجعلها الشريك الأمثل لتوسيع حضور الصناعات الكورية في المنطقة، مؤكداً أن المشروع يمثل خطوة إستراتيجية جديدة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

اقتصاد وطني

وأكد الدكتور أحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه جي»، أن المشروع يجسد التوجهات الإستراتيجية لدولة الإمارات نحو بناء اقتصاد وطني أكثر تنوعاً وتنافسية يرتكز على المعرفة والابتكار والذكاء الصناعي ذاتي القيادة والتنفيذ.

وأضاف أن استقطاب الصناعات الكورية إلى الدولة لا يمثل مجرد استثمار اقتصادي، بل يعد استثماراً في نقل الخبرات وتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للصناعة والابتكار. وأوضح أن المشروع يمثل نموذجاً للشراكات الدولية النوعية التي تسهم في بناء منظومة صناعية متقدمة تعزز مكانة الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية، وتخلق فرص عمل نوعية ومستدامة للمواطنين تواكب متطلبات المستقبل.

وأشاد الدكتور عمر نجم، الرئيس التنفيذي لشركة بينونة للحلول الجينية، بالتطور المتسارع الذي تشهده الصناعات الكورية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصحية المتقدمة.

وأضاف أن المشروع يشكل فرصة لبناء شراكات نوعية تدعم البحث والتطوير، وذلك عقب استعراض الوفد لعدد من المنتجات والتقنيات الصناعية المتقدمة.

وأكد صفوان بلص، مستشار مجلس الإدارة لشركة «إيه جي» أن ترشيح مدينة العين كموقع مقترح للمنطقة الصناعية يجسد رؤية دولة الإمارات في توسيع نطاق التنمية الاقتصادية وتعزيز وتنويع المراكز الإنتاجية، بما يضمن توزيعاً أكثر توازناً لفرص النمو والاستثمار، لما له من أثر إيجابي على النمو الاقتصادي والاجتماعي في المدينة، إضافة إلى أن استقطاب الاستثمارات سيوفر فرصاً نوعية جديدة لأبنائها بطريقة مباشرة وغير مباشرة.