تدشين منشأة صناعية في المنطقة الحرة بالحمرية باستثمار 60 مليون درهم

دشنت شركة «شايم ميدل إيست»، التابعة لمجموعة «شايم ستيل» الهندية، منشأتها الصناعية الجديدة في المنطقة الحرة بالحمرية باستثمار أولي يبلغ 60 مليون درهم، لتدشن أولى استثمارات مجموعة «شايم ستيل» الدولية انطلاقاً من المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة.

في خطوة تعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة لدى كبرى المجموعات الصناعية العالمية بما يعزز حضورها في قطاع إعادة تدوير وتصنيع المعادن غير الحديدية، ويخدم أسواق الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة، في المنشأة الصناعية للشركة، بحضور سيدهارت بيريوال، مدير شركة شيام الشرق الأوسط، وعدد من المسؤولين من الجانبين، حيث اطلع على مراحل الإنتاج المختلفة، وأنظمة إعادة تدوير المعادن، وتقنيات تصنيع سبائك الألمنيوم والنحاس، إضافة إلى منظومة ضبط الجودة والمختبرات الفنية والتجهيزات الصناعية المتقدمة التي تعتمدها الشركة لضمان أعلى معايير الكفاءة والجودة والاستدامة.

منظومة متقدمة

واستمع المزروعي إلى شرح من مسؤولي الشركة حول خططها التشغيلية والتوسعية، التي تستهدف تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية والاستفادة من الطاقة الإنتاجية للمنشأة البالغة 24 ألف طن سنوياً من سبائك الألمنيوم و6 آلاف طن سنوياً من سبائك النحاس، إلى جانب تنفيذ مراحل توسعية مستقبلية تشمل تصنيع سبائك الصلب الخاصة والمعادن النادرة، بما يدعم الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة.

كما اطلع على استراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال الاعتماد على أحدث تقنيات إعادة تدوير المعادن، وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة، بما يعزز مبادئ الاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الموارد الصناعية.

كما اطلع المزروعي على خطط الشركة الرامية إلى مضاعفة عدد موظفيها المباشرين ليصل إلى نحو 100 موظف، إلى جانب توفير عشرات فرص العمل غير المباشرة، بالتزامن مع تنفيذ مراحل استثمارية جديدة تصل قيمتها إلى 150 مليون درهم خلال السنوات المقبلة، بهدف توسيع قدراتها التصنيعية، وتنويع منتجاتها، وتعزيز تنافسيتها في قطاع الصناعات المتقدمة.

وتشمل الخطط المستقبلية التوسع في تصنيع سبائك الصلب الخاصة والمعادن الأرضية النادرة، بما يعزز الخارطة التصديرية للشركة، ويدعم وصول منتجاتها إلى أسواق جديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

استثمارات نوعية

وأكد سعود سالم المزروعي أن اختيار مجموعة «شايم ستيل»، التي تمتلك أكثر من 7 عقود من الخبرة في القطاع الصناعي، إطلاق أول استثماراتها الدولية من المنطقة الحرة بالحمرية، يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الشارقة لدى كبرى المجموعات الصناعية العالمية، ويؤكد نجاح جهود الهيئة في استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، إلى جانب مبادرة «اصنع في الإمارات»، من خلال استقطاب صناعات متقدمة ومستدامة تعزز الاقتصاد الدائري وترفع القيمة المضافة للقطاع الصناعي، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً صناعياً عالمياً بحلول عام 2031.

وأضاف أن هيئة المنطقة الحرة بالحمرية تواصل العمل على استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية للإمارة، وتدعم الصناعات المتقدمة والمستدامة، مشيراً إلى أن مشاريع إعادة التدوير والتصنيع المتقدم تمثل أحد القطاعات الواعدة التي توليها الهيئة اهتماماً كبيراً لما لها من دور في دعم الاقتصاد الدائري، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ التنمية الصناعية المستدامة.

محطة استراتيجية

وقال سيدهارت بيريوال إن افتتاح المنشأة الجديدة يمثل محطة استراتيجية في مسيرة المجموعة، ويؤسس لمرحلة جديدة من التوسع في أسواق المنطقة والعالم، مؤكداً أن اختيار المنطقة الحرة بالحمرية جاء بعد دراسة شاملة لما توفره من موقع استراتيجي، وبنية تحتية عالمية، ومرافق صناعية متخصصة، وسياسات استثمارية مرنة، إلى جانب ارتباطها المباشر بالميناء وشبكات النقل الإقليمية والدولية.

وقربها من مطار الشارقة الدولي وسهولة الوصول إلى خطوط الشحن العالمية، وهي منظومة لوجستية متكاملة تمنح الشركة كفاءة عالية في استيراد المواد الخام وتصدير منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن الشركة تستهدف أن تصبح مركزاً إقليمياً لإعادة تدوير وتصنيع المعادن غير الحديدية، من خلال إنتاج سبائك ألمنيوم ونحاس عالية الجودة وفق أعلى المعايير العالمية، مع مواصلة الاستثمار في التقنيات الحديثة، والحصول على الشهادات الدولية، وتطوير منتجات جديدة تخدم قطاعات السيارات، والصناعات الكهربائية، وصناعة قطاعات الألمنيوم، السبك بالقوالب، والهندسة، والموصلات، بما يعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد في الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانتها كشريك صناعي موثوق في قطاع المعادن.