أومودا وجايكو تطلقان حملة في مطار دبي الدولي لتوسّعان حضورهما العالمي

أطلقت علامتا أومودا وجايكو حملة إعلانية في مطار دبي الدولي، في إطار خطة التوسّع الدولي المتسارع للعلامتَين، تعكس التزامهما الاستراتيجي بتعزير حضورهما في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ككلّ.

وفي غضون عامين فقط، دخلت أومودا وجايكو إلى 41 سوقاً عالميّة، وتجاوزت مبيعاتهما التراكمية 540 ألف وحدة، فتصدّرتا قائمة شركات السيارات الصاعدة الأسرع نموّاً عالميّاً. وتعبّر حملتهما الأخيرة في دبي عن طموحهما في الوصول إلى جمهور دولي رفيع المستوى، يشمل رجال الأعمال والمسافرين والمستهلكين المحليين، في واحدة من أبرز بوابات السفر العالمية.

ويبرز اسم علامتَي أومودا وجايكو بقوة في نقاط الاتصال الرئيسة بمطار دبي الدولي، بدءاً من اللوحات الإعلانية الرقمية وصولاً إلى اللافتات المميّزة، مستفيدتين من توافد المسافرين بأعداد كبيرة ومكانة المطار الرفيعة. وتُعدّ هذه الحملة نقطة قوّة تعزّز مكانة العلامتَين الرائدتَين في تطوير السيارات الفاخرة والمبتكرة التي تستشرف المستقبل، كما تساعدهما على الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء. ويُوفّر مطار دبي الدولي، بصفته مركزاً عالميّاً للفخامة والابتكار، منصة مثالية لعلامتَي أومودا وجايكو للتواصل مع جمهور متنوّع يشمل عشاق التكنولوجيا والابتكارات الحديثة، إضافة إلى أصحاب الثروات الكبيرة.

وفي إطار استراتيجيتهما التوسّعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تستعدّ علامتا أومودا وجايكو لإطلاق سيارتهما الجديدة، جايكو J5، وهي سيارة دفع رباعي فاخرة وخفيفة الوزن، مصممة خصيصاً لعشاق المغامرات وأصحاب الحيوانات الأليفة. في المقابل، من المتوقع أن يعزز إطلاق الطراز المرتقب من أومودا C7، وهي سيارة نيو كروس أوفر الجديدة، انتشار العلامة بين جيل الشباب الإماراتيين، وسكان المدن، والمهتمين بالبيئة.

وقال شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات العالمية أومودا وجايكو: «تجسّد دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة مستقبل التنقّل الذكي القائم على الابتكار والفخامة والاتصال. ولا تقتصر حملتنا الإعلانية في مطار دبي الدولي على الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء فحسب، بل تعكس أيضاً التزامنا بمواكبة رؤية الإمارات المستقبلية، وحرصنا على تقديم تجارب استثنائية تلبي تطلعات عشاق التميّز في عالم السيارات بالمنطقة».

وترسّخ أومودا وجايكو حضورهما العالمي من خلال أكثر من 300 صالة عرض منتشرة في أنحاء أوروبا، ونمو سنوي قياسي بنسبة 370% في مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة، إلى جانب توسّع سريع في أمريكا اللاتينية وآسيا. ولا تكتفي العلامتان بتوسيع انتشارهما، بل تضعان أيضاً معايير جديدة في السرعة، والحجم، والتفاعل الاستراتيجي مع الأسواق. ومن مطار دبي الدولي، حيث تنطلق للترويج لهويتها العالمية، تبدأ الشركة فصلاً واعداً في رحلتها الناجحة بدولة الإمارات.