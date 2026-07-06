«شروق» تعلن تقدم الأعمال الإنشائية في «الشارقة المستدامة» و«أجوان» خورفكان

كشفت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن تقدم كبير في الأعمال الإنشائية بمشروعيها، مدينة الشارقة المستدامة وأجوان خورفكان، ضمن محفظتها العقارية.

وتتواصل أعمال تنفيذ المرافق المجتمعية الرئيسية الجديدة في مدينة الشارقة المستدامة، مع اقترابها من الاكتمال، بما في ذلك المسجد الممتد على مساحة 15224 قدماً مربع والمصمم لاستيعاب حوالي 650 مصلياً، والذي وصلت نسبة اكتماله إلى 70%. كما شارفت أعمال تنفيذ ملعب كرة القدم ومنطقة الملاعب متعددة الاستخدامات (MUGA)، التي تضم ملاعب تنس وكرة سلة وكرة طائرة، على الاكتمال. ويبلغ قياس ملعب كرة القدم 83 × 65 متراً، بينما تمتد منطقة الملاعب متعددة الاستخدامات على مساحة 64 × 19 متراً. وبالإضافة إلى هذه الإنجازات على مستوى المرافق، شهد المجتمع أخيراً افتتاح متجر السوبر ماركت، في خطوة تعزز رؤية مدينة الشارقة المستدامة بوصفها مجتمعاً مترابطاً ومستداماً ذاتياً يوفر أسلوب حياة متكاملاً.

أجوان

وشهدت الأعمال في أجوان خورفكان، تقدماً متسارعاً مع تحقيق إنجازات عدة خلال شهر يونيو. وتتواصل أعمال البناء بخطى ثابتة في المشروع، الذي سجل تقدماً ملحوظاً في إنجاز الأساسات والأعمال الإنشائية البحرية وأعمال الواجهة المائية. وفي الوقت نفسه، يواصل الإقبال القوي على المشروع والزخم المستمر لمبيعاته ترسيخ مكانته في صدارة مشاريع الواجهات البحرية المميزة على مستوى الإمارات.

مجتمعات حيوية

وقال خالد ديماس، المدير الأول لتطوير العقارات في شروق: «يبرز التقدم في مشروعي مدينة الشارقة المستدامة وأجوان خورفكان التزامنا بتقديم مجتمعات حيوية ومستدامة تلبي الاحتياجات المتغيرة للسكان والمستثمرين. وبدءاً من توسيع مرافق وبنية التعليم التحتية في المجتمعات السكنية، ووصولاً إلى مواصلة تطوير مشاريعنا المطلة على الواجهة البحرية، يمثل كل إنجاز خطوة تقربنا من إنشاء وجهات توفر قيمة مستدامة على المدى الطويل، وتسهم في دعم مسيرة النمو المتواصل لإمارة الشارقة».