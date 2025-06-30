«ملتيبلاي» تبيع «بال القابضة» إلى تحالف يضم «تبريد» بـ3.8 مليارات درهم

أعلنت مجموعة ملتيبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، الاثنين، عن توقيع اتفاق لبيع كامل حصتها في شركة «بال القابضة للتبريد» التابعة لها والمتخصصة في تبريد المناطق، إلى ائتلاف يضم كلاً من «تبريد» وCVC DIF بقيمة تصل إلى نحو 3.8 مليارات درهم.

وتخضع الصفقة للحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، وتمثل محطة بارزة في مسيرة مجموعة ملتيبلاي، من شأنها أن تسهم في تحقيق قيمة إضافية كبيرة وتعزيز سيولة المجموعة. وتنسجم هذه الخطوة في مضمونها وأهدافها مع نهج المجموعة المنضبط في الاستثمار، وسعيها للاستفادة من الفرص الاستراتيجية التي تعزز القيمة للمساهمين. وفي هذا السياق، سيتم توظيف العائدات المتوقعة من الصفقة لدفع عجلة نمو أعمال المجموعة في قطاعاتها الرئيسية، ودعم خطط التوسع العالمية.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي: «تمثل عملية بيع أصول شركة «بال القابضة للتبريد» خطوة مدروسة ضمن استراتيجيتنا لإعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية، بهدف تحقيق عوائد مجزية لمساهمينا. وتعكس هذه الخطوة قدرتنا على تحويل أصولنا إلى عوائد مجزية، بالتزامن مع تعزيز السيولة النقدية وتوجيهها لدعم المرحلة التالية من نمو ملتيبلاي على مستوى القطاعات الرئيسية، والتوسع الاستراتيجي في الأسواق العالمية».

وتعتبر شركة «بال القابضة للتبريد» من الشركات الرائدة في قطاع تبريد المناطق في دولة الإمارات، حيث تأسست في عام 2006 وتدير حالياً خمس محطات تبريد في مختلف أنحاء الدولة. وترتبط الشركة بثماني اتفاقيات امتياز طويلة الأمد، إلى جانب شراكات استراتيجية مع نخبة من المطوّرين العقاريين في الدولة، ما يتيح لها تقديم خدماتها لمجموعة واسعة من المشاريع السكنية والتجارية والمختلطة، لا سيما في جزيرة الريم بأبوظبي.

وكانت مجموعة ملتيبلاي قد استحوذت على حصة 100% في شركة «بال القابضة للتبريد» والشركات التابعة لها في يوليو 2021. ومنذ انضمامها إلى قطاع الطاقة والخدمات، أسهمت «بال القابضة للتبريد» بدور مهم في دعم الإيرادات المتكررة للمجموعة، إلى جانب استفادتها من الكفاءة التشغيلية والتكامل الاستراتيجي مع وحدات الأعمال الأخرى ضمن محفظة المجموعة.

وحظيت الصفقة باهتمام واسع من قبل نخبة من المستثمرين الاستراتيجيين والماليين، في ضوء النمو المتسارع للقطاع العقاري في دولة الإمارات، والطلب المتزايد على البنية التحتية لتبريد المناطق. و تولّى كل من «ستاندرد تشارترد» و«كليفورد تشانس» دور المستشارين لمجموعة ملتيبلاي في الصفقة، فيما شارك كل من «سيتي»، و«سينرجي كونسالتينج»، ووايت آند كيس بدور المستشارين لشركة تبريد وCVC DIF.

من جانبه قال جيس فوسكويل، الشريك الإداري لشركة «سي في سي دي أي أف»: «تقدم «بال كولينج» خدماتها للمتعاملين بموجب عقود امتياز طويلة الأجل، في بيئة حضرية سريعة النمو. تتمتع الشركة بسجل حافل في تطوير وإنشاء محطات تبريد مناطق عالية الجودة، لتوفير حلول تبريد موثوقة وموفّرة للطاقة. وبناءً على سجلّنا الحافل في هذا القطاع، يسعدنا أن نتعاون مع «تبريد»، الشركة المتخصصة في مجال تبريد المناطق في الشرق الأوسط، ونحن، بالتعاون مع شركائنا، على ثقة بأن الاستحواذ على «بال كولينغ» استثمار عالي الجودة سيوفر عوائد مجزية لمستثمرينا، مع توفير إمكانات للنمو الطويل الأجل بالتزامن مع خلق قيمة مستدامة».

وأضاف خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «يشهد هذا العام تطوراً ملحوظاً في مسيرة «تبريد»، وتمثل شراكتنا مع «سي في سي دي آي إف» دخول مرحلة جديدة من النمو في أبوظبي. ستكون فوائد هذا الاستحواذ كبيرة، وكجزء من محفظة «تبريد»، سيتم تشغيل وصيانة هذه المحطات الإضافية بواسطة خبراء عالميين رائدين في مجال التبريد المستدام. لا شك في أن هذا الاستحواذ سيعزز من مكانتنا الاستثمارية المتميزة، من خلال اتفاقيات امتياز آمنة وطويلة الأجل والنمو المستقبلي المضمون، نظراً لمشاريع التطوير الحالية والمخطط لها في جزيرة الريم».

وستسهم هذه الصفقة في دعم مجموعة ملتيبلاي على مستوى تعزيز كفاءة الميزانية العمومية وتوفير رأس المال اللازم لتوسيع أنشطتها في القطاعات الأساسية، بما في ذلك التنقل والطاقة وخدمات المرافق والإعلام والاتصال واللياقة الصحية والجمال والتجزئة والملابس، إلى جانب الاستثمارات المرنة عبر ملتيبلاي.

وتعكس هذه الخطوة التوجه الاستراتيجي لمجموعة ملتيبلاي في تخصيص رأس المال بمرونة، وتحقيق قيمة طويلة الأمد عبر نموذجها الاستثماري القائم على التنوع والفعالية.