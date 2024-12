فندق توينتي فايف آورز ون سنترال دبي يحوّل أوانٍ خزفية مكسورة إلى عمل فني مبهر من الفسيفساء

يحتفل فندق توينتي فايف آورز ون سنترال باليوم الوطني الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عمل فني جديد يعكس جوهر قيمها السامية، في لفتة تقدير للفن والاستدامة والمجتمع. تشكّل فنادق توينتي فايف آورز جزءاً من شركة إينيسمور العالمية للعلامات الفندقية التي تترسّخ جذورها في التجارب الثقافية الهادفة. وقد قاد الفندق هذا المشروع بالتعاون مع مجموعة من الفنادق الشقيقة في دبي منها فندق هايد دبي، وفندق ومساكن إس إل إس دبي، وفندق سو/ أبتاون دبي، وفندق ديلانو دبي، بهدف جمع أجزاء الأواني الخزفية المكسورة من كل منها. وبذلك، تضيف كل قطعة خزفية بُعداً تاريخيّاً على المشروع وتعزّز الشعور بالترابط، لتكشف عن قطعة فسيفساء مصمّمة بإتقان.

وفي هذه المناسبة، علّق مدير الفندق، مهدي خي، قائلاً: "مرة جديدة، يبرز فندق توينتي فايف آورز ون سنترال أهمية التركيز على الفنّ في التجارب التي يقدّمها، ليعزّز التزامه بابتكار مساحات ملهمة وأجواء ملؤها الألفة. فمن خلال إطلاق مبادرات فريدة مثل هذه القطعة الفنية، يواصل الفندق تشكيل همزة الوصل بين مجالات الفنّ والاستدامة والضيافة، مما يوفّر للضيوف تجربة إقامة وسط بيئة نابضة بالحياة وغنية بالمعاني."

صُمم هذا العمل الفني تحت عنوان "البناء" من قطع السيراميك والزجاج والبورسلين، حيث يضفي على كل قطعة هوية فريدة تحمل بصمة الأشخاص الذين يساهمون في بناء رحلات شخصية وجماعية جديدة. كما يعكس جوهر النمو والتطور المستمر في دولة الإمارات العربية المتحدة المعروفة عالميّاً بإبداعها المبهر ومساعيها الطموحة التي تتخطى التوقّعات. وتشكّل هذه القطع معاً رؤيةً موحدةً، تماماً مثل الانسجام القائم ما بين الإمارات السبع، التي تحمل هدفاً مشتركاً وتتمسّك بحسّ الانتماء إلى المجتمع بتناغم تام. واحتفاءً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تتضمن الفسيفساء سبعة أنواع من الرمال، يمثل كل نوع منها إحدى الإمارات السبع، مما يربط هذا العمل الفني بتراث الدولة والطموح المشترك الذي ساهم في تحديد ملامح دبي. تمثلّ هذه القطعة الفنية روح المدينة، حيث تصوّر نسيجها الذي يزداد تميزاً مع تطوّر أحلام وتطلّعات مَن يسكنونها.

توظّف صدف عامير، النحاتة من أصل باكستاني، خبرتها الفنية التي تمتدّ على أكثر من 25 عاماً لابتكار هذه القطعة، بما في ذلك عقدين من الزمن قضتهما في صقل مهاراتها بدبي. عملت صدف طيلة مسيرتها المهنية على مجموعة واسعة من الوسائط والمواضيع، لتتجاوز باستمرار حدود التعبير الإبداعي. وفي هذا الإطار، صرّحت عامير، قائلةً: "بصفتي فنانة، أردت توثيق روح الوحدة والصمود التي تتميّز بها دبي. لذا تسرد كلّ قطعة من هذه الفسيفساء قصة فردية، ومع ذلك فإنّها تجتمع معاً لتجسّد مفهوماً أعمق، هو بمثابة انعكاس للأحلام المتنوعة التي ترسم أوجه هذه المدينة." بذلك، تعكس محفظتها شغفاً عميقاً والتزاماً راسخاً بالفنون، بدءاً من المنحوتات الآسرة وصولاً إلى الرسومات المبهرة.

تولّى معرض فنون العالم دبي تنظيم هذا العمل الفني بالتعاون مع معرض أرتيزار للفنون عبر الإنترنت Artezaar.com، وحوّلته الفنانة صدف إلى تحفة ملموسة، حيث أعادت الفسيفساء إحياء القطع المكسورة من الأكواب، والأطباق، والزجاجات لابتكار تصميم مذهل يصوّر ثقافة دبي المتنوعة وفلسفة الاستدامة المتجذّرة في قيم الفندق.

وفي هذا الإطار، علّقت لينا كيولاني، مؤسّسة معرض "أرتيزار" للفنون، قائلةً: "بما أنّنا نتشارك الرؤية نفسها مع فندق توينتي فايف آورز حول هذا المشروع الفريد من نوعه، كان من البديهي لنا أن نتعاون مع صدف عامير التي نجحت بتجسيد جوهر هذه المساحة بحرفية عالية، حيث استمدّت الإلهام من الألوان والقوامات التي ينفرد بها ديكور الفندق ودمجتها بشكل مثالي مع قطع الأواني الخزفية." تعكس هذه الفسيفساء المعقّدة أجواء الفندق الفريدة، حيث تتوسّط ردهة الفندق النابضة بالحياة وتجسّد تميّز فندق توينتي فايف آورز في تقديم تجارب ممتعة وهادفة في آنٍ معاً.

تُمثّل هذه القطعة الفنية خطوة جريئة نحو المستقبل في محاولة إلى إحداث "تأثير إيجابي" في حياة الناس والمجتمعات والبيئة. فتحتلّ شركة إينيسمور مكانة رائدة في مجال الضيافة الفاخرة، إذ تعطي الأولويّة للممارسات البيئية المسؤولة مع التركيز على الحدّ من اعتماد البلاستيك أحادي الاستخدام، والتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ودعم المجتمعات المحلية واتّباع الممارسات الصديقة للبيئة في جميع فنادق توينتي فايف آورز، كما تواصل وضع أهداف طموحة تعكس التزاماً عميقاً بالاستدامة. ويعتزّ الفندق بقيادة هذه المهمة، ودمج هذه القيم السامية في عملياته وفي تجارب ضيوفه، لبناء المحادثات والعلاقات حول المسؤولية البيئية.

بالفعل، نجح فندق توينتي فايف آورز ون سنترال في إنشاء رابط ملموس وملهم في مجال الضيافة، من خلال إعادة تصور المواد التي كانت تُستخدم في السابق لخدمة الضيوف عبر مختلف الفنادق في دولة الإمارات العربية المتحدة. فعند الضيوف عند وصولهم إلى فندق توينتي فايف آورز ون سنترال، تستقبلهم قطعة فنية رائعة تخبئ بين طياتها قصّة مميّزة عن تحوّل ملهم، وعن تلاقى بين الفنّ والوعي البيئي، وعن علامة ضيافة فاخرة لا تخشى تجاوز الحدود لضمان تجارب مؤثرة تُحفر في الذاكرة. يدعوك فندق توينتي فايف آورز إلى زيارته وإلقاء نظرة عن كثب عليه واكتشاف مفهوم الاستدامة من منظور جديد، سواء كنت من سكّان دبي أو من عشاق الفنّ أو مجرّد سائح في هذه المدينة.

نبذة حول فنادق توينتي فايف آورز

تنضوي فنادق توينتي فايف آورز تحت راية إينيسمور، وهي شركة ضيافة إبداعية تضرب جذورها عميقاً في الثقافة والمجتمع وتضم مجموعة عالمية من العلامات الفندقية التي أسسها رواد أعمال بهدف تلبية متطلبات ضيوفها وتوقعاتهم. وقد تأسّست إينيسمور بالشراكة مع أكور التي تمتلك الحصة الأكبر فيه.

أبصرت علامة توينتي فايف آورز النور على يد كريستوف هوفمان، وكاي هولمان، وأردي غولدمان، وستيفان غيرهارد، وتدير اليوم 17 فندقاً في وجهات أوروبية رئيسية مثل هامبورغ، وبرلين، وباريس، وكوبنهاغن وفلورنسا بالإضافة إلى أهم المدن الكبرى حول العالم مثل جاكرتا ودبي. كما تختار علامة توينتي فايف آورز وجهات مميزة لفنادقها في المُدن حيث تعكس الثقافة المحلية، وتتميّز بتصميمها الجميل والعملي وأجوائها الرومانسية التي تستحضر أجواء وخدمة الفنادق الفخمة. تصبّ العلامة تركيزها على الطابع الفريد والأصالة والتميّز تحت شعار "If you know one, you know none”، وتُصمّم كلّاً من فنادقها بالتعاون مع عدد من المصمّمين وباعتماد أسلوب فريد. ومن المرتقب أن تكون سيدني ترييستي وتروجينا وبورتو من بين الوجهات التي ستستقبل فنادق للعلامة في المستقبل.

نبذة عن مجموعة إينيسمور

تضم شركة إينيسمور مجموعة عالمية من العلامات الفندقية التي أسسها رواد أعمال بهدف تلبية متطلبات ضيوفها وتوقعاتهم. تأسست إينيسمور في العام 2011 من قبل رجل الأعمال شاران باسريتشا، وفي العام 2021 أبرمت شراكة مع مجموعة أكور لإنشاء كيان مستقل جديد وشركة الضيافة الأسرع نموّاً تمتلك أكور الحصة الأكبر فيه.تستند شركة إينيسمور إلى ثلاثة ركائز أساسية تشمل مجموعة علامات فاخرة متجذرة في الثقافة والمجتمع، ومنتجعات آسرة توفّر ملاذات للهروب من الواقع والاستمتاع بأنشطة ترفيهية، ووجهات أيقونية رائدة في فنون الطهي المتميّزة.

كما تتمتّع بنظام بيئي استثنائي يضمّ 15 علامة تجارية ومجموعتين مستقلتين للمأكولات والمشروبات مع أكثر من 170 فندقاً قيد التشغيل وأكثر من 120 فندقاً قيد الإنشاء، بالإضافة إلى أكثر من 500 مطعم واستراحة.تتولّى شركة إينيسمور إدارة الفنادق في أكثر من 35 دولة مع فريق يضمّ أكثر من 25 ألف موظّف. تمتلك شركة إينيسمور أربعة استوديوهات داخلية متخصصة تتولّى تصميم تجارب الضيوف بما فيها منصة متكاملة لتطوير مفاهيم المأكولات والمشروبات، واستوديوهات ابداعية لمصممي الديكور الداخلي والمُصمّمين الجرافيكيّين، ومختبر للابتكار الرقمي للمنتجات والتكنولوجيا بالإضافة إلى قسم للشراكات والتعاونات.تُعتبر ديس-لويلتي عضوية السفر والمأكولات في إينيسمور وهي مخصصة لتجارب أسلوب الحياة. تلتزم شركة إينيسمور بترك أثر إيجابي على العالم، مع التركيز بشكل أساسي على إنشاء مجتمعات تعكس مبدأ الشمولية بين فرق عملها وفي الأماكن التي تتمركز فيها. ennismore.com *الأرقام اعتباراً من نهاية يونيو 2024.

نبذة عن معرض فنون العالم دبي

يقدّم "معرض فنون العالم دبي"، الذي يحتفل بنسخته العاشرة في العام 2024، مختلف أشكال الفنون من حول العالم لعشّاق الفنّ الذين يبحثون عن أعمال فنّية متنوعة وأصيلة يسهل الوصول إليها، بدءاً من جامعي الأعمال الفنية والخبراء في هذا المجال وصولاً إلى الأشخاص والشركات الذين يشترون تحفة فنية لأوّل مرّة لمنازلهم أو شركاتهم أو عملائهم. في الواقع، يضمّ المعرض أكثر من 10 آلاف قطعة فنية من حول العالم، كما يجمع أكثر من 400 معرض وفنان مما يزيد على 65 دولة، يتمتّع كلّ منهم بوجهة نظر فنية فريدة، كذلك يعرض آلاف الأعمال من معارض شهيرة ومن أعمال فنانين منفردين من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد، في مركز دبي التجاري العالمي.

تتلاقى كل فنون العالم في "معرض فنون العالم دبي" الذي يتيح للزوّار فرصة استكشاف عالم فنّي متميّز يسهل الوصول إليه من خلال اللوحات، والمطبوعات، والمنحوتات، وفنون الشوارع، والفنون الرقمية المبتكرة على يد فنانين ناشئين، وأيقونات من فنّ حركة البوب، ومبدعين في عالم الموضة وصولاً إلى الفنانين التعبيريين التجريبيين وممارسي الفنون الجميلة والتصوير الفوتوغرافي. للاستفسارات الإعلامية، يُرجى الاتصال بـ: jane.oneill@dwtc.com