«سونيفا» للضيافة الفاخرة تطلق مقرها العالمي في دبي

أعلنت مجموعة «سونيفا Soneva Group»، العلامة التجارية العاملة في مجال الضيافة فائقة الفخامة، إطلاق مقرها العالمي الجديد في إمارة دبي. وأوضحت المجموعة أن اختيار هذا الموقع الاستراتيجي، من شأنه أن «يتيح لـ «سونيفا» تعميق علاقاتها مع الشركاء في قطاع الضيافة، واستقطاب كفاءات ومواهب عالمية المستوى، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع الأسواق الرئيسة المغذية للحركة السياحية».

وفي سياق متصل، قامت المجموعة بتدعيم فريقها القيادي بضم ثلاثة مسؤولين تنفيذيين كبار، حيث تم تعيين جوانا فلنت في منصب الرئيس التجاري التنفيذي، وتعيين كريس وايتهاوس رئيساً مالياً تنفيذياً، في حين تمت ترقية أبهيشيك شارما، ليتولى منصب الرئيس التشغيلي التنفيذي للمجموعة.

وتتمتع جوانا فلنت بخبرة قيادية تمتد لأكثر من 20 عاماً في هذا القطاع، حيث شغلت سابقاً مناصب بارزة في مجموعات كبرى، مثل «ماندارين أورينتال»، وشركة «جوجل»، والخطوط الجوية السنغافورية.

ويمتلك كريس وايتهاوس خبرة عريضة في مجالات الاستراتيجية المالية، وإدارة المخاطر، والتمويل المؤسسي، وإدارة الأصول، من خلال أدوار قيادية سابقة في «ذا دوت جروب» و«كاندي آند كاندي» و«سي بي سي».

أما أبهيشيك شارما، فيستند إلى خبرة تتجاوز 25 عاماً في قطاع الضيافة الفاخرة، شملت جزر المالديف، والهند، ومصر، وموريشيوس، وكان يشغل سابقاً منصب المدير العام للمجموعة، والمشرف على جميع منتجعات «سونيفا» الثلاثة.

وقال نيل غالاغر الرئيس التنفيذي لمجموعة «سونيفا»: «يسعدنا جداً أن نرحب بجوانا وكريس في عائلة «سونيفا»، وأن نعلن عن ترقية أبهيشيك، إذ ستكون خبراتهم العالمية الواسعة ذات قيمة لا تُقدر بثمن، في إطار سعينا لإطلاق الطاقات الكامنة للمجموعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التزامنا الراسخ بقيم علامة «سونيفا» التجارية، والاستدامة، وثقافة العمل لدينا».

وأضاف غالاغر: «إن إطلاق مقرنا العالمي الجديد في دبي، يمثل محطة تاريخية بارزة أخرى في مسيرتنا، فهو يضعنا عند ملتقى طرق الأسواق العالمية، ما يتيح لنا توسيع نطاق انتشارنا، وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمجموعة».

وتشتهر محفظة «سونيفا» بمنتجعاتها الفاخرة، التي تضم «سونيفا فوشي»، و«سونيفا جاني»، و«سونيفا سيكريت»، بالإضافة إلى اليخت الفاخر «سونيفا إن أكوا» في جزر المالديف، وتتميز بفيلاتها الخاصة الفسيحة، وتجاربها الفاخرة الاستثنائية.