إقبال كبير من الزوار على عروض وفعاليات «صيف الشارقة»

تشهد عروض صيف الشارقة 2026، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إقبالاً واسعاً من الزوار، منذ انطلاق فعالياتها في الأول من يوليو الجاري في جميع مدن ومناطق الإمارة، وسط إقبال لافت على تخفيضات الموسم الصيفي الممتد حتى الخامس عشر من سبتمبر المقبل، التي تشمل عروضاً حصرية على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية في مختلف المراكز والأسواق والمتاجر بالإمارة، بتعاون استراتيجي مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين.

وتجمع عروض صيف الشارقة تحت مظلتها أكثر من 55 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص، وتقدم أكثر من 60 باقة ومنتجاً سياحياً صُممت لتناسب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات، إلى جانب أكثر من 700 جائزة رصدتها الحملة للمتسوقين والزوار طوال فترتها.

إذ تشارك في فعاليات هذا الموسم، التي تتواصل لأول مرة لمدة 114 يوماً متتالية، مجموعة كبيرة من المنشآت الفندقية وكبرى مراكز التسوق والمحال التجارية والوجهات السياحية والترفيهية في الإمارة.

حيث كانت العروض الفندقية قد انطلقت مبكراً منذ 25 مايو الماضي بخصومات جاذبة على الإقامة والضيافة، تلتها العروض الواسعة والتخفيضات الحصرية المتواصلة حالياً في قطاع التجزئة.

وتوفر عروض هذا العام للمتسوقين والزوار فرصة الاستفادة من تخفيضات وعروض حصرية على مختلف المنتجات والسلع تصل إلى 75 %، تشمل الأزياء والعطور والإكسسوارات والأجهزة الإلكترونية والمنتجات المنزلية وغيرها، إلى جانب عروض خاصة بالمطاعم والمقاهي والمنشآت الفندقية بأسعار تنافسية.

وأكد خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن «عروض صيف الشارقة 2026» تأتي في إطار جهود الهيئة وشركائها لتقديم موسم صيفي متكامل يعكس تنوع المقومات السياحية والترفيهية التي تزخر بها الإمارة، ويعزز مكانتها وجهة مفضلة للعائلات والزوار من داخل الدولة وخارجها.