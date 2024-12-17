سعود بن صقر: دعم قطاع السياحة وتعزيز التنافسية محور استراتيجية رأس الخيمة

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، ندوة مجموعة «تريب دوت كوم»، المزود العالمي الرائد لخدمات السفر والسياحة، التي عُقدت في الإمارة بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بهدف تعزيز آفاق التعاون السياحي بين رأس الخيمة والصين.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن دعم نمو قطاع السياحة والسفر في الإمارة وتعزيز تنافسيته العالمية يشكلان محوراً أساسياً في استراتيجية الإمارة، التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وأشاد سموه بعمق العلاقات الاستراتيجية المتنامية مع الصين في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية، والسياحية، والتجارية، والاستثمارية، مؤكداً على دور هذه العلاقات في ترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة رائدة للعيش والعمل والسياحة.

وكانت الندوة قد عُقدت في منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب، وجمعت المديرين التنفيذيين لمجموعة «تريب دوت كوم» وأعضاء من فرق عملهم من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب المسؤولين والمختصين من هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

إلى ذلك، شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، مساء أمس، بحضور تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين، حفل فرقة الأوتار الرباعية للقصر الإمبراطوري - الأوركسترا السيمفونية الوطنية الصينية - الذي أقيم في مركز رأس الخيمة الثقافي الإبداعي.

نظم الحفل سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وذلك احتفاءً بمرور 40 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين.وأشاد سموه بالعلاقات الإستراتيجية مع الصين، مؤكداً أن الفنون، وعلى رأسها الموسيقى الكلاسيكية، تعد جسراً عالمياً للتواصل الحضاري، وتُجسد القيم الإنسانية وتبرز الإبداع بين مختلف الثقافات.