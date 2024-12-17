الإمارات الأولى على العالم في سرعة الإنترنت المتحرك

واصلت الإمارات حفاظها على تصدرها المرتبة الأولى عالمياً في سرعة خدمات الإنترنت المتحرك المقدمة من مشغلي الاتصالات، متقدمة على 111 سوقاً دولياً بنهاية نوفمبر الماضي، في حين حققت وفق بيانات مؤشر «speedtest» المرتبة الثالثة عالمياً على صعيد خدمات الإنترنت الأرضي الثابت، متقدمة 4 مراكز في خدمات الإنترنت الثابت عن ترتيبها السابع عالمياً نهاية العام الماضي 2023، مع استمرارية مزودي خدمات الاتصالات بالدولة خطواتهم النشطة نحو تطوير البنية التحتية لشبكات الخدمات.

وأوضحت بيانات المؤشر استمرارية عدد من دول مجلس التعاون في صدارة ترتيب سرعات الإنترنت المتحرك، حيث سجلت سرعة الشبكات في الإمارات 443 ميجا بت في نوفمبر الماضي، تلتها قطر بالمرتبة الثانية عالمياً بسرعة 358.2 ميجا بت، ثم السوق الكويتي الثالث عالمياً مسجلاً 263.5 ميجا بت.

وجاءت الدول الثلاث بفارق واضح في الجودة والسرعة مقارنة بالسرعات المطبقة في الكثير من الأسواق المتطورة في جودة الاتصالات، ومنها بلغاريا بسرعة 172.4 ميجا بت، والدنمارك 162.2 ميجا بت، و«كوريا الجنوبية» التي سجلت سرعة 148.3 ميجا بت.

في المقابل، تجاوزت سرعة الإنترنت الثابت في السوق الإماراتي 300.6 ميجا بت، وبفارق جيد عن دول عدة ذات بنية تحتية فعالة، مثل «تشيلي» بسرعة 280 ميجا بت، و«فرنسا» بسرعة 267.2 ميجا بت، و«الولايات المتحدة» التي سجلت سرعات 262.5 ميجا بت، إلى جانب «أيسلندا» المسجلة 241.4 ميجا بت في الثانية.