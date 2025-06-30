"دبي الجنوب" تطلق "حياة" السكني على مساحة 10 ملايين قدم مربعة

أطلقت شركة "دبي الجنوب للعقارات" مشروعها الجديد "حياة"، المجتمع السكني الفاخر والمتكامل، والذي يمتد على مساحة 10 ملايين قدم مربعة، ويقع ضمن منطقة الغولف في دبي الجنوب، بالقرب من مبنى المسافرين الحالي في مطار آل مكتوم الدولي.

ويمثل مشروع "حياة" رؤية حديثة لتجربة معيشية متوازنة ومستدامة، حيث يتميز بتصميمه العملي ضمن بيئة سكنية تحتفي بجمال الطبيعة المحيطة.

ويضم المشروع نحو 2,500 وحدة سكنية متنوعة، تشمل منازل "تاون هاوس"، وفلل شبه مستقلة، وفلل مستقلة، ومنازل فاخرة، وشقق سكنية، فضلاً عن شقق فندقية، بتصاميم تتراوح بين غرفة نوم واحدة وخمس غرف نوم. وقد تم تصميم الوحدات وفق أسلوب معماري بسيط وحديث، يراعي الخصوصية والرحابة ويوفر مساحات معيشة مرنة تلبي متطلبات السكان.

وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات: "نحرص في دبي الجنوب على تطوير مجتمعات سكنيّة تعزز فعلياً من جودة المعيشة. ويُعد مشروع 'حياة' من أضخم مشاريعنا المتكاملة ويجسّد رؤيتنا من خلال تقديم خيارات سكنية مصممة بعناية وتتماشى مع الاحتياجات العصريّة للعائلات. كما نشهد طلباً متزايداً على العقارات في دبي الجنوب، ما يعكس جاذبية المنطقة لكل من المستثمرين والمقيمين، وسنواصل إطلاق مشاريع مدروسة تواكب هذا الطلب."

ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي يوفّر سهولة الوصول إلى شبكة من الطرق الحيوية والمراكز الاقتصادية المهمة، مثل مطار آل مكتوم الدولي، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، والمنطقة الحرة في جبل علي، والمنطقة الحرة في دبي الجنوب، ما يجعله خياراً مثالياً للعائلات والموظفين على حدّ سواء.

ويوفر المشروع خطة سداد مرنة تمتد على خمس سنوات، تبدأ بدفعة أولى بنسبة 5%، تليها دفعات ربع سنوية، ما يجعله فرصة استثمارية جذابة وقيمة مضافة للمستثمرين. ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الثاني من عام 2028.