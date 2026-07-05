الإمارات تعزز تنافسية خاماتها النفطية في الأسواق الآسيوية

يواصل «مربان»، خام أبوظبي الرئيسي، ترسيخ مكانته كمعيار تسعير عالمي أساسي، محققاً نجاحات متتالية بفضل كثافته النوعية العالية ومحتواه المنخفض من الكبريت، بحسب موقع «أويل برايس».

ومن خلال تداوله في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» يقدم هذا الخام مستويات استثنائية من الشفافية والسيولة والمرونة في الأسواق العالمية.

وفي إطار سعيها المستمر لتلبية احتياجات شركائها الاستراتيجيين ومواكبة ديناميكيات أسواق النفط، تعمل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على اتخاذ خطوات مبتكرة لتحديث أسعار البيع الرسمية لخاماتها البحرية الثلاثة (زاكوم العلوي، وداس، وأم اللولو)، عبر ربطها بمؤشر «خام دبي» بدلاً من عقود «مربان» الآجلة، وذلك للشحنات الفورية التي يتم تحميلها قبل شهرين، مع الإبقاء على خام مربان الرئيسي مرتبطاً بعقوده الآجلة الناجحة.

وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام «أدنوك» بتقديم أفضل قيمة تنافسية لعملائها؛ إذ تتيح التفرقة الدقيقة بين الخصائص الفريدة لخام «مربان» الخفيف والحلو، وبين الخامات البحرية متوسطة الحموضة التي تلبي احتياجات مختلفة لمصافي التكرير.

ومن خلال اعتماد مؤشر دبي، الذي يُعد المعيار العالمي الأبرز للخام متوسط الحموضة، تضمن «أدنوك» توفير هيكل تسعير مرن وعادل يعكس بدقة أساسيات السوق المادية، ويعزز من جاذبية خاماتها البحرية وتنافسيتها مقارنة بالخامات الإقليمية الأخرى.

وفي ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، أثبتت الإمارات مجدداً موثوقيتها كشريك رئيسي لمصافي التكرير الآسيوية، فخلال الفترات التي تطلبت تأميناً سريعاً لإمدادات الطاقة، نجحت «أدنوك» بكفاءة عالية في تلبية احتياجات كبار شركائها في آسيا، موفرة ما لا يقل عن 30 مليون برميل من خاماتها البحرية لدعم استقرار الأسواق، حيث استحوذت المصافي الهندية على نحو 6 ملايين برميل، وشركة «إنيوس» اليابانية على 3 ملايين برميل، بينما أمّنت شركتا «إس كيه إنرجي» و«جي إس إنرجي» الكوريتان الجنوبيتان 8 ملايين برميل.

وتؤكد هذه التوريدات الضخمة قدرة الإمارات على الاستجابة الفعالة والسريعة لمتطلبات عملائها الاستراتيجيين، وترسيخ مكانتها مورداً عالمياً موثوقاً للطاقة.