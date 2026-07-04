دبي ترسم ملامح حقبة جديدة من الرفاهية الهادئة

لم تتردد دبي يوماً في إعادة ابتكار نفسها؛ ففي اللحظة التي تظن فيها أن المدينة قد بلغت ذروة الرفاهية تظهر وجهة جديدة بهدوء لتستحوذ على اهتمام كل رواد قطاعات الأزياء والعقارات والضيافة والتصميم. وهنا تبرز «جزيرة بينينسولا» بوصفها واحدة من أكثر الوجهات المائية حصرية في دبي.

وبحسب مجلة «جراتسيا»؛ فعلى عكس المشاريع الفاخرة الأقدم في المدينة، تتسم هذه الوجهة بتصميم مدروس بعناية، مبتعدة عن الاستعراض السياحي الصاخب لتقدم سحراً ساحلياً أوروبياً هادئاً، مع الاحتفاظ بطابع دبي المميز في ضخامة الإنجاز.

يقع هذا المشروع، الذي تطوره شركة «إتش آند إتش» للتطوير العقاري، في منطقة جميرا 2، ويقدم مجتمعاً متكاملاً على طراز الجزر الخاصة، كما يجمع بين المساكن فائقة الفخامة، ونمط حياة المرسى البحري (المارينا)، ومتاجر التجزئة الفاخرة، ومفاهيم الضيافة الاستثنائية في مكان واحد.

​وبينما تركز العديد من المشاريع الفاخرة في دبي على الجانب المعماري أو المكانة الاجتماعية فحسب، يسوق هذا المشروع لأسلوب حياة متكامل يرتكز على الأناقة الساحلية.

ويتجلى ذلك في الترويج لصباحات هادئة بجوار المرسى، وعشاء وقت الغروب بإطلالات مائية ساحرة، ومساحات مخصصة للصحة والعافية، ومسارات مخصصة للمشي، ومساكن تذيب الفوارق بين المساحات الداخلية والخارجية.

ومن الناحية المعمارية، يميل المشروع إلى البساطة المعاصرة عبر أشكال هندسية زاوية، وتراسات بانورامية، وواجهات زجاجية ممتدة من الأرض إلى السقف صُممت خصيصاً لتعظيم الاستفادة من الإطلالات الخلابة على أفق المدينة ومياه البحر. وقد أُوكلت مهمة تصميم هذه المساكن إلى الشركة المعمارية العالمية المرموقة «روجرز ستيرك هاربور وشركاه»، وهي الشركة ذاتها التي تقف خلف عدد من أشهر المباني الحديثة في العالم.

ضيافة

أما على صعيد الضيافة فيُتوقع لـ«جزيرة بينينسولا» -التي باتت تُوصف بأنها نسخة دبي البحرية من حي «مايفير» اللندني العريق- أن تحتضن مجموعة من أرقى العلامات التجارية العالمية.

ويشمل ذلك مفاهيم مرتقبة لأسماء ترسم ملامح الرفاهية، مثل فندق ومساكن «روزوود»، بالإضافة إلى أول فندق لعلامة «كابيلا» وأول فندق لعلامة «أمان» في دبي. وفي مدينة تعج بالفعل بفنادق الخمس نجوم، فإن استقطاب هذه الأسماء يعكس بوضوح مستوى الحصرية غير المسبوق الذي يطمح إليه المشروع.

وما يعزز هذه القيمة هو الموقع الاستراتيجي للمشروع في جميرا 2، وتحديداً بين منتجعي «بولغري» و«شيفال بلانك»؛ ما يضع السكان على بُعد دقائق فقط من وسط مدينة دبي (داون تاون)، ومركز دبي المالي العالمي، والمراكز الثقافية وعواصم الموضة في المدينة، مع الحفاظ التام على خصوصية هذا الملاذ المائي.

وختمت المجلة تقريرها بالقول: إن مشهد الرفاهية في دبي يتطور بسرعة، ولم يعد يقتصر على البذخ المفرط، بل بات يتمحور حول التجربة، والتصميم، والصحة، والخصوصية، وخلق مساحات تلامس التطلعات العاطفية؛ لتمثل «جزيرة بينينسولا» بذلك دخول دبي حقبة جديدة من الرفاهية الأكثر هدوءاً ونعومة، وهو ربما السر وراء هذا الشغف المفاجئ الذي انتاب الجميع تجاهها.