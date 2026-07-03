طيران الإمارات تستعد لاستقبال 3500 طفل مسافر مستقل خلال الصيف

تستعد طيران الإمارات لواحدة من أكثر فترات ذروة سفر الصغار غير المصحوبين بذويهم، مع انتهاء العام الدراسي وبدء العطلة الصيفية للطلاب في الإمارات، حيث ستستقبل الناقلة خلال الأسبوعين المقبلين أكثر من 3500 طفل يسافرون بشكل مستقل بالاستفادة من هذه الخدمة المتميزة التي توفرها للعائلات.

فعلى مدار السنوات الخمس الماضية فقط، سافر أكثر من 250 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم على رحلات طيران الإمارات باستخدام خدماتها النوعية للصغار المسافرين بشكل مستقل (الذين تبلغ أعمار معظمهم 11 عاماً أو أقل)، على الرحلات إلى مختلف الوجهات، وبشكل خاص بين دبي وكل من المملكة المتحدة وروسيا وكينيا وفرنسا والهند ومصر.

عندما يسافر الأطفال من دون عائلاتهم، تكون طيران الإمارات حاضرة في كل خطوة لتوفير أقصى مستويات الرعاية لهم، ما يوفر لعائلاتهم راحة بال تامة. فقد صممت خدمة سفر الصغار غير المصحوبين بذويهم لتوفير مختلف أشكال الدعم والرعاية للصغار بدءاً من لحظة إنجاز إجراءات سفرهم وحتى وصولهم إلى وجهتهم النهائية، وضمان تمتعهم برحلة مريحة وآمنة تحت إشراف مباشر في مختلف مراحل سفرهم، ومنحهم تجربة سفر حافلة بالمرح والذكريات المتميزة.

حجز الخدمة

ويمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً المسافرين بمفردهم استخدام خدمات طيران الإمارات للمسافرين الصغار غير المصحوبين بذويهم عند حجز تذكرة سفر البالغين على أن يتم حجز الخدمة قبل ما لا يقل عن 24 ساعة من موعد المغادرة عبر خدمة الدردشة المباشرة من طيران الإمارات أو من خلال أي مكتب محلي لطيران الإمارات.

كما يمكن للمسافرين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً السفر بشكل مستقل دون الحاجة إلى الخدمة وفقاً لتقدير والديهم أو الوصي عليهم. ومع ذلك، يمكن للعائلات التي ترغب في حصولهم على دعم إضافي لهم خلال رحلتهم طلب خدمة المسافرين الصغار مقابل 50 دولاراً للرحلة الواحدة، تبعاً لتوافرها، وضمان تمتعهم بالدعم والإشراف في مختلف مراحل رحلتهم. وإلى جانب ذلك، يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً السفر في درجة سفر مختلفة عن والديهم أو أولياء أمورهم على الرحلة نفسها، شرط حجز تذاكر سفرهم على أساس سعر تذكرة البالغين. وفي مثل هذه الحالة سيعتبر الطفل «مرافقاً» لذويه ولن يتمكن من دخول صالة القاصرين غير المصحوبين بذويهم أو الاستفادة من الخدمات الخاصة.

صالة خاصة

وعندما يصطحب الآباء والأوصياء أطفالهم المسافرين وحدهم إلى مطار دبي الدولي، يمكنهم التوجه مباشرة إلى صالة القاصرين التي تم تجديدها حديثاً بالقرب من منطقة إنجاز إجراءات السفر. علماً بأنه يتعين على الشخص الذي يُسلّم الطفل لطيران الإمارات تقديم إثبات هويته كولي أمر، إلى جانب توقيع استمارة خاصة هذا الشأن. ويتم بعد ذلك إنجاز إجراءات سفر الأطفال بسرعة، واصطحابهم إلى الصالة الجديدة الخاصة بهم، والتي يشرف عليها فريق متخصص من طيران الإمارات، حيث يمكنهم الاسترخاء على الأرائك الوثيرة والتمتع بالمشروبات والوجبات الخفيفة وقضاء أوقات ممتعة بممارسة ألعاب الفيديو على أجهزة PlayStation 5 Pro الجديدة والتمتع بخدمة الواي فاي المجانية، وحتى استخدام دورات المياه المخصصة للأطفال أثناء انتظار رحلتهم.

الدعم والإشراف

عند وصول الطفل المسافر وحده إلى المطار، سيكون في استقباله أحد أعضاء فريق طيران الإمارات المتخصصين عند مكتب إنجاز إجراءات سفر القاصرين غير المصحوبين بذويهم لمرافقتهم طوال رحلتهم عبر المطار، والاعتناء بهم وحمل جوازات سفرهم، ومساعدتهم في إنجاز إجراءات الجوازات والأمن، وتسهيل أولوية صعودهم إلى الطائرة وتقديمهم لأفراد طاقم الخدمة على متن الطائرة الذين سيتولون رعايتهم خلال الرحلة، وضمان تمتعهم بالطمأنينة والراحة وقضاء رحلة لا تُنسى، من خلال الاطمئنان عليهم بانتظام للتأكد من تمتعهم بالرحلة، وتناولهم وجباتهم، وما إذا كانوا يحتاجون إلى أي مساعدة في تعديل مقاعدهم أو في تغيير نظام الترفيه على متن الطائرة. كما يمكن للوالدين والأوصياء طلب أي متطلبات غذائية خاصة مسبقاً، وإبلاغهم بما إذا كان الطفل يفضل الجلوس بجانب النافذة أم الممر، أم الجلوس مع إخوته إذا كانوا مسافرين معه.

أوقات ممتعة

يمكن للأطفال المسافرين وحدهم على متن طائرات طيران الإمارات قضاء أوقات ممتعة، فإلى جانب حصولهم على ألعاب وهدايا مجانية، يمكنهم التمتع بأكثر من 100 لعبة فيديو، ومشاهدة تشكيلة واسعة من محتوى الأطفال على نظام «أيس» للترفيه في الأجواء الحائز على جوائز عالمية رفيعة، بما في ذلك أحدث الأفلام، وأفلام ديزني الكلاسيكية، ومجموعات أفلام استوديوهات مارفل وحرب النجوم، وسلسلة أفلام هاري بوتر الكاملة، بالإضافة إلى قنوات سي بيبيز ونيكلوديون وكارتون نتورك. وفي حال كان عيد ميلاد الطفل يصادف يوم سفره، يمكن للوالدين أو الأوصياء طلب كعكة قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، وسيحتفل أفراد طاقم الخدمة بهذه المناسبة الخاصة. كما يتم توثيق اللحظات المميزة بكاميرا بولارويد، ليحتفظ الأطفال بذكرى جميلة من رحلتهم.

استقبال

فور وصول الأطفال إلى وجهتهم النهائية، سيكون أفراد طواقم الخدمة في طيران الإمارات في انتظارهم عند باب الطائرة للترحيب بهم، ومرافقتهم عبر المطار حتى يلتقون بوالديهم أو أولياء أمورهم في منطقة الوصول، علماً أنه يتعين على الشخص الذي يستقبل الطفل تقديم إثبات هوية لطيران الإمارات.