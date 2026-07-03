«الإمارات للألمنيوم» تحصل على جائزة الرؤية والاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي

حصلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، على جائزة الرؤية والاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي ضمن جوائز الريادة في التصنيع 2026 في الولايات المتحدة.

وتأتي الجائزة تقديراً لتبني «الإمارات للألمنيوم» تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بشكل مبتكر، إلى جانب استخدام التقنيات الرقمية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلبية متطلبات مستقبل الصناعة ودفع عجلة التميز والابتكار في قطاع صناعة الألمنيوم.

وينظم مجلس الريادة في التصنيع، التابع للرابطة الوطنية للمصنعين في الولايات المتحدة، جوائز الريادة في التصنيع سنوياً لتكريم المؤسسات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع التصنيع العالمي من خلال الابتكار والتميز التشغيلي.

وأطلقت الإمارات العالمية للألمنيوم استراتيجية التحول الرقمي في عام 2021 لتطوير عملياتها وأنظمتها. حيث تمكنت من تحقيق وفورات مالية تقدر بحوالي 100 مليون دولار عبر تطوير أكثر من 80 تطبيقاً لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، منها أنظمة مراقبة جودة أقطاب الكربون في عمليات الإنتاج بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وأدوات تحليل للتنبؤ بتحركات أسواق السلع الأساسية.

التقدم الكبير

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تعكس هذه الجائزة التقدم الكبير الذي أحرزناه في توظيف الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف عملياتنا، بما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة في مجالات السلامة والكفاءة والتميز التشغيلي. ومن خلال الجمع بين خبراتنا الصناعية العالمية وقدراتنا الرقمية المتقدمة، نواصل تعزيز مكانة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم كمزود التكنولوجيا المفضل لقطاع الألمنيوم عالمياً، إلى جانب دعم طموحات دولة الإمارات في ترسيخ ريادتها في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي».

ويعد الابتكار والتحول الرقمي ركيزة أساسية في رؤية الشركة لقيادة مستقبل قطاع الألمنيوم، وتعزيز مكانتها كمزود التكنولوجيا المفضل للقطاع على مستوى العالم.

يذكر أن الإمارات العالمية للألمنيوم دشنت في عام 2024 أول مراكز بيانات في المنطقة تعمل بالطاقة المتجددة في القطاع الصناعي بمقراتها في جبل علي والطويلة، وأطلقت واحدة من أوائل منصات التصنيع الرقمية في المنطقة بالتعاون مع مايكروسوفت لتعزيز استراتيجية تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. وفي العام الماضي، صنف المنتدى الاقتصادي العالمي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شركة رائدة عالمياً في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لتكون بذلك أول شركة صناعية في دولة الإمارات وأول شركة في قطاع الألمنيوم على مستوى العالم تحصل على هذا التصنيف.