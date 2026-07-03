«XRG» ترفع حصتها في مشروع «ريو غراندي»

أعلنت «XRG»، ذراع الاستثمار الدولية في قطاع الطاقة المملوكة لـ«أدنوك»، عن استكمال الاستحواذ على حصة إضافية في وحدتَي التسييل الرابعة والخامسة ضمن مشروع «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال في ميناء براونزفيل في ولاية تكساس الأمريكية.

ويسهم استكمال هذه الصفقة في تعزيز الحضور الاستراتيجي لـ«XRG» في قطاع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأمريكية، بما يدعم استراتيجية الشركة لبناء محفظة أعمال عالمية المستوى في قطاع الغاز، حيث تُعدّ أمريكا الشمالية من مناطق النمو الرئيسة التي تستهدفها، كما تُعدّ الولايات المتحدة الأمريكية منطقة استراتيجية بالنسبة لـ«XRG»، حيث تمتلك مجموعة من المزايا، بما فيها وفرة الموارد، والطلب المرتفع على الكهرباء، والنمو في مشروعات البنية التحتية لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي، وزيادة التركيز على القطاع الصناعي والتوسع فيه، إضافة إلى بيئة جاذبة للاستثمار.

ومن خلال هذه الصفقة رفعت «XRG» حصتها الإجمالية في مشروع «ريو غراندي»، الذي تطوره وتشغله شركة «نيكست ديكيد»، بنسبة إضافية تبلغ 7.6% في وحدات التسييل الرابعة والخامسة، حيث قامت بالاستحواذ على هذه الحصة عبر شركة «غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز» (جي آي بي)، التابعة لـ«بلاك روك».

وتأتي هذه الصفقة بعد استحواذ «XRG» على حصة غير مباشرة نسبتها 11.7% في المرحلة الأولى من مشروع «ريو غراندي» (وحدات التسييل الأولى والثانية والثالثة) عبر الشركة نفسها، حيث حصل هذا الاستحواذ على جميع الموافقات التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك موافقة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.