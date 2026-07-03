«دبي للخدمات المالية» تؤكد قبول الإدراج في ناسداك دبي

أكدت سلطة دبي للخدمات المالية قبول أول إصدار من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد الصادرة عن وزارة المالية في دولة الإمارات للتداول في بورصة ناسداك دبي.

ويُعد هذا الإصدار أول صكوك حكومية في الإمارات موجهة للمستثمرين الأفراد تم قبولها للتداول في بورصة منظمة ضمن مركز دبي المالي العالمي.

ولطالما كانت الصكوك المدرجة في ناسداك دبي حكراً على المستثمرين المؤسسيين في السابق؛ إلا أن هذا الإدراج يتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى هذه الصكوك ضمن البنية التحتية لسوق مركز دبي المالي العالمي.

قال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يمثل إدراج أول صكوك حكومية للأفراد في الإمارات على بورصة ناسداك دبي لحظة فارقة لأسواق رأس المال في الإمارة، ويعكس التطور المستمر لمركز دبي المالي العالمي نحو مشاركة أوسع وأشمل للمستثمرين.

ويتمثل دور سلطة دبي للخدمات المالية في ضمان حدوث هذا التطور ضمن إطار يحافظ على نزاهة السوق وثقة المستثمرين، ويُعد هذا الإدراج مثالاً واضحاً على نجاح هذا الإطار».