بحث آفاق الشراكة الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وبلجيكا

استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مسيرة التعاون الاقتصادي المتميز بين الشارقة وبلجيكا، كما بحثت سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكات الواعدة بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وبلجيكا، وذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أنطوان ديلكور، سفير بلجيكا لدى الدولة، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

حضر اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة، محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الأعمال والاتصال، والدكتورة فاطمة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة.

وأعرب عبدالله سلطان العويس عن شكره لسعادة السفير البلجيكي على ما بذله من جهود دؤوبة ومتميزة خلال فترة عمله في دولة الإمارات، وإسهاماته الفاعلة في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين إمارة الشارقة ومملكة بلجيكا، مشيداً بالتعاون المستمر والمثمر بين سفارة مملكة بلجيكا وغرفة الشارقة، والمساندة الفاعلة للعديد من المبادرات والفعاليات والملتقيات المشتركة التي نظمتها الغرفة بهدف تطوير الشراكات والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الإمارات وبلجيكا.

وقال العويس: «نثمّن عالياً الدور الإيجابي والفاعل الذي قام به سعادة السفير أنطوان ديلكور في تعزيز جسور التواصل والتعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وبلجيكا، وما أبداه من حرص دائم وملموس على دعم المبادرات الاقتصادية المشتركة، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في فتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص في الجانبين. وإننا نتطلع بثقة إلى مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات مشتركة خلال الفترة الماضية، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الشارقة وبلجيكا نحو مستويات أكثر نمواً وازدهاراً».

استراتيجية طموحة

وأكد أن الغرفة تواصل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة الرامية إلى توسيع شبكة علاقاتها وشراكاتها الدولية، وترسيخ أسس التعاون مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والأسواق الحيوية حول العالم، بما يسهم في دعم تنافسية بيئة الأعمال في الشارقة، ويعزز من مكانتها الرائدة كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار والأعمال.

إشادة ببيئة الأعمال في الشارقة

من جانبه، عبّر الجانب البلجيكي عن شكره لغرفة تجارة وصناعة الشارقة على ما وجده من تعاون وثيق ودعم متواصل وتسهيلات كبيرة حظي بها طوال فترة عمله في الدولة، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلجيكا وإمارة الشارقة شهدت تطوراً ملحوظاً ونمواً مستمراً بفضل الرؤى المشتركة والتعاون البنّاء بين المؤسسات الاقتصادية المعنية في الجانبين، مشيداً بالدور الحيوي والريادي الذي تضطلع به غرفة الشارقة في بناء الشراكات الدولية ودعمها المتواصل لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، وحرصها على تنظيم فعاليات وملتقيات اقتصادية نوعية كان لها أثر بارز في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي المشترك، وتوفير بيئة مثالية للشركات للاستثمار والنمو.