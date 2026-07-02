مؤسسة نداء ومجموعة تداوي الصحية بدبي توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز صحة وسعادة الموظفين

وقّعت مؤسسة نداء ومجموعة تداوي للرعاية الصحية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الصحية والطبية، وتوفير مزايا وخدمات رعاية صحية متكاملة لموظفي المؤسسة وأفراد أسرهم، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم بيئة عمل صحية ومستدامة.

ووقّع المذكرة سعادة منصور جمعه بوعصيبه ، المدير التنفيذي لمؤسسة نداء، وسعادة مروان إبراهيم حاجي آل ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين.

وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص مؤسسة نداء على تعزيز رفاه الموظفين وتوفير بيئة عمل داعمة تسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي والإنتاجية، من خلال إتاحة الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية التي تقدمها مجموعة تداوي للرعاية الصحية وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير مجالات التعاون بين الطرفين في عدد من المبادرات الصحية والتوعوية، بما يشمل تنظيم حملات التوعية الصحية، والفحوصات الوقائية، والبرامج التثقيفية التي تسهم في نشر الوعي الصحي وتعزيز أنماط الحياة الصحية بين الموظفين، إلى جانب توفير مزايا وخدمات طبية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة.

وأكد سعادة منصور جمعه بوعصيبه، المدير التنفيذي لمؤسسة نداء، أن هذه الشراكة تأتي انسجاماً مع توجهات المؤسسة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والارتقاء بمستوى الرفاه الوظيفي للموظفين، انطلاقاً من إيمانها بأن صحة الموظف وسعادته تمثلان عنصراً أساسياً في تحقيق التميز المؤسسي واستدامة الأداء.

وقال سعادته: "تحرص مؤسسة نداء على تبني المبادرات التي تدعم صحة وسلامة موظفيها وتوفر لهم بيئة عمل متكاملة ومحفزة، باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح المؤسسة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الشراكة مع مجموعة تداوي للرعاية الصحية لتوفير خدمات صحية متميزة تسهم في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية للموظفين وأفراد أسرهم، وترسخ مفاهيم الوقاية وجودة الحياة، بما ينعكس إيجاباً على الأداء والإنتاجية والرضا الوظيفي".

وأضاف: "نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو استثمار في مستقبل المؤسسة، ولذلك نواصل العمل على تطوير المبادرات والبرامج التي تعزز رفاه الموظفين وتدعم استدامة بيئة العمل، بما يتماشى مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى ترسيخ السعادة وجودة الحياة في مختلف القطاعات".

من جانبه، أعرب سعادة مروان إبراهيم حاجي آل ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة نداء، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين القطاع الصحي والمؤسسات الحكومية بما ينعكس إيجاباً على صحة وسعادة الموظفين.

وقال: "نفخر بالتعاون مع مؤسسة نداء، إحدى المؤسسات الرائدة في دبي، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة وشاملة ترتكز على أعلى المعايير الطبية العالمية وأفضل الممارسات المعتمدة. كما نحرص على توفير تجربة صحية متميزة لموظفي المؤسسة وأفراد أسرهم، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة وتعزيز الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة".

وأضاف مروان آل ناصر: "تواصل مجموعة تداوي التزامها بدعم المبادرات التي تسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة، وتطوير خدماتها الصحية بما يلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، انسجاماً مع رؤية دبي وتوجهاتها نحو توفير خدمات صحية عالمية المستوى وتحقيق أعلى مستويات الرفاه وجودة الحياة".

وتعكس المذكرة التزام الجانبين بتعزيز التعاون المشترك في المجالات الصحية والمجتمعية، وتطوير مبادرات نوعية تسهم في دعم صحة الأفراد وترسيخ ثقافة الوقاية والوعي الصحي، بما يواكب مستهدفات دبي في بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة وسعادة.