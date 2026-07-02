"إمستيل تحصل على 4 شهادات آيزو دولية

حصد مصنع العين للاسمنت، التابع لمجموعة إمستيل، على 4 شهادات آيزو دولية مرموقة، وهي: الآيزو 9001 لنظام إدارة الجودة، وشهادة الآيزو 14001 لنظام الإدارة البيئية، وشهادة الآيزو 45001 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب شهادة الآيزو 50001 لنظام إدارة الطاقة.ويعكس الإنجاز التزام المصنع بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجالات الجودة والاستدامة والصحة والسلامة المهنية وكفاءة الطاقة، بما يدعم التميز التشغيلي ويعزز ثقافة التحسين المستمر عبر مختلف عملياتها التشغيلية.

وبهذه المناسبة، كرّمت مجموعة إمستيل موظفي مصنع العين للاسمنت تقديراً لجهودهم ودورهم في تحقيق هذا الإنجاز، بحضور المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية.