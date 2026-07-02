أبوظبي تعزز حضورها في السوق السياحي الصيني

استضافت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع الاتحاد للطيران وعدد من الشركاء، وفداً من قادة قطاع السفر والسياحة في الصين ضمن زيارة تعريفية هدفت إلى تعزيز التعاون لاستقطاب مزيد من الزوار الصينيين إلى الإمارة، وترسيخ حضورها في أحد أهم أسواقها العالمية.

وضم الوفد مسؤولين وصُنّاع قرار، من بينهم ممثلون عن وكلاء السفر وبرامج العطلات، ومنظمي الرحلات، وشركاء التوزيع في الصين، عقدوا سلسلة من اللقاءات مع ممثلي دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والاتحاد للطيران، وميرال، وعدد من الجهات العاملة في قطاع السياحة.

وتناولت اللقاءات أبرز تطورات السوق الصيني، والاهتمامات المتغيرة للمسافرين، والفرص الواعدة لتنشيط الإقبال على زيارة الإمارة. واستكشف الوفد أيضاً المقومات الثقافية والسياحية المتنوعة في أبوظبي، ومشاريعها المستقبلية. وتضمّن البرنامج زيارة متحف زايد الوطني ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي في المنطقة الثقافية في السعديات، التي تُجسد رؤية الإمارة في ترسيخ مكانتها مركزاً ثقافياً عالمياً.

وتعرَّف الوفد كذلك على مؤشرات الزخم السياحي المتنامي في أبوظبي، إذ استقبلت منشآتها الفندقية 248 ألف نزيل صيني خلال عام 2025، بمتوسط مدة إقامة قدره 2.3 ليلة، فيما بلغت نسبة الإشغال الفندقي 81%.

واطّلع المشاركون أيضاً على أحدث المشاريع والخطط التطويرية، وفي مقدمتها «سفير أبوظبي» الذي أُعلن عن اختيار جزيرة ياس موقعاً له، إلى جانب التقدم المستمر في تطوير المنطقة الثقافية في السعديات، وأبرز الفعاليات والمعالم المرتقبة، والجهود المتواصلة لإثراء تجارب الزوار.

كما استعرضت الزيارة تنامي الروابط الجوية بين أبوظبي والصين، عقب إعلان الاتحاد للطيران، بالتعاون مع خطوط شرق الصين الجوية، عن إضافة 28 رحلة أسبوعية جديدة. وأُعلن أخيراً أن المسافرين الدوليين المؤهلين، القادمين إلى أبوظبي أو العابرين منها على متن رحلات الاتحاد للطيران، سيحصلون تلقائياً على تأمين طبي مجاني للسفر لمدة تصل إلى 15 يوماً، دون الحاجة إلى تقديم أي طلب.

وقال عبدالله يوسف، مدير إدارة العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تُعد الصين أحد أسواقنا الاستراتيجية التي تُشكل ركيزة أساسية للنمو المستدام في عدد زوارنا. وأتاحت لنا الزيارة التعريفية فرصة التواصل المباشر مع رواد القطاع في الصين، وتبادل الرؤى حول تطورات السوق، واستعراض مشاريعنا التي تُثري عروضنا الثقافية والترفيهية والسياحية. ونواصل تعزيز شراكاتنا في هذا السوق الحيوي، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون، ويضمن تلبية تطلعات المسافرين الصينيين وتشجيعهم على زيارة أبوظبي».