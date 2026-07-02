"إمارات" توسِّع حضورها الدولي بافتتاح أول محطة في أرمينيا

عزَّزت شركة الإمارات للبترول "إمارات"، إحدى الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الطاقة بالدولة ، حضورها الدولي بافتتاح أول محطة خدمة تحمل علامتها التجارية في العاصمة الأرمينية يريفان، في خطوة استراتيجية تعكس مواصلة الشركة تنفيذ خططها للتوسع الخارجي، وترسيخ حضور علامتها التجارية في الأسواق العالمية، بما يدعم الحضور الاقتصادي لدولة الإمارات ويواكب رؤيتها في تعزيز تنافسية الشركات الوطنية عالمياً.

وجاء افتتاح المحطة تتويجًا للشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها «امارات» مع شركة «ميغا تريد»، إحدى أبرز شركات الوقود والطاقة في أرمينيا والتابعة لمحفظة «سيل كابيتال» الاستثمارية، عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين الجانبين العام الماضي.

وشهدت مراسم افتتاح محطة الخدمة حضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، من بينهم الدكتورة نريمان الملا، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية أرمينيا؛ والمهندس أحمد الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للبترول «إمارات» والرئيس التنفيذي لمجموعة تروجان للإنشاءات القابضة؛ و برهان الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول «امارات»، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في «امارات» وممثلي قطاع الطاقة والأعمال في البلدين.

وتُشكِّل المحطة أول حضور لعلامة "امارات" في أرمينيا، وتجسد توجه الشركة نحو توسيع انتشارها في الأسواق الخارجية، مستندة إلى خبراتها التشغيلية ونموذج أعمالها الذي أثبت نجاحه في أسواق إقليمية، وفي مقدمتها السوق المصرية، بما يعزز قدرتها على بناء شراكات مستدامة وترسيخ حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتعتزم "امارات" وشركة "ميغا تريد" إطلاق شبكة متكاملة من محطات الخدمة في مختلف أنحاء أرمينيا خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطة توسعية مرحلية، حيث ستعمل جميع المحطات وفق المعايير التشغيلية العالمية التي تعتمدها الشركة، من خلال توفير وقود عالي الجودة، وتطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة والبيئة، إلى جانب تقديم تجربة متكاملة للعملاء تشمل خدمات التزود بالوقود ومتاجر التجزئة والخدمات المساندة.

ويستند المشروع إلى نموذج تشغيلي قابل للتوسع المستدام، يهدف إلى الارتقاء بمعايير قطاع الوقود والطاقة في أرمينيا، وتعزيز كفاءة التشغيل، ونقل الخبرات الإماراتية إلى الأسواق الدولية.

نجاح

وأكَّد برهان الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول (إمارات)، أن افتتاح أول محطة خدمة للشركة في يريفان يمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة توسع "امارات" عالمياً، ويجسد نجاح نموذج أعمالها القائم على بناء شراكات طويلة الأمد ونقل الخبرات الإماراتية إلى الأسواق الواعدة.

وقال: "يأتي هذا التوسع في إطار رؤية "امارات" الرامية إلى تعزيز حضورها في الأسواق العالمية باعتباره أحد المرتكزات الرئيسة في ستراتيجية النمو. ومن خلال هذه الخطوة، نواصل نقل معاييرنا العالمية في جودة الوقود والتميز التشغيلي وتجربة المتعاملين إلى أسواق جديدة، بما يعزز القيمة المضافة التي تقدمها علامتنا التجارية." وأضاف: "نتطلع إلى توسيع شبكة محطاتنا في أرمينيا بالتعاون مع شركائنا، بما يعزز انتشار علامة "امارات" عالمياً ويؤكد قدرتها على تقديم قيمة مضافة في مختلف الأسواق."

وقال إدوارد سوكياسيان، رئيس مجلس إدارة "سيل كابيتال" الاستثمارية والمساهم في شركة "ميغا تريد": "إن اختيار شركة الإمارات للبترول (إمارات) شريكاً استراتيجياً يعكس ما تتمتع به من خبرة راسخة في إدارة محطات الخدمة وفق أعلى المعايير العالمية. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في إرساء معايير جديدة لقطاع الطاقة في أرمينيا، وتوفير تجربة متكاملة للمستهلكين ترتكز على الجودة والكفاءة والابتكار."

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وأرمينيا نمواً متسارعاً، حيث سجلت التجارة الثنائية غير النفطية مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يعزز فرص توسع الشركات الإماراتية في الأسواق الواعدة، ويؤكد دورها في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وترسيخ الحضور الاستثماري لدولة الإمارات على الساحة الدولية.