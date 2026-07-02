سوق الأثاث الفاخر في الإمارات يتجه إلى 1.03 مليار دولار بحلول 2030

يشهد سوق الأثاث الفاخر في دولة الإمارات نمواً متسارعاً، مدفوعاً بالازدهار المستمر في القطاع العقاري الفاخر، وارتفاع الطلب على المساكن الفاخرة والمشاريع السكنية المرتبطة بالعلامات التجارية العالمية، إلى جانب تزايد أعداد أصحاب الثروات المرتفعة المقيمين في الدولة. ويواكب هذا النمو توسع استثمارات شركات التصميم الداخلي والأثاث، التي تتجه إلى تعزيز حضورها في السوق عبر توفير حلول متكاملة تجمع بين التصميم والاستشارات الفنية والخدمات اللوجستية.

وتشير تقديرات القطاع إلى أن قيمة سوق الأثاث الفاخر في دولة الإمارات مرشحة للوصول إلى نحو 1.03 مليار دولار بحلول عام 2030، في ظل استمرار الزخم الذي يشهده قطاع العقارات الفاخرة، وتنامي الطلب على المساحات السكنية والتجارية المصممة وفق احتياجات العملاء، بما يعكس تحولاً في تفضيلات المستهلكين نحو الجودة والاستدامة والتصاميم المخصصة.

وفي هذا الإطار، عززت شركة Atelio، التابعة لشركة Vivium ومقرها دبي، حضورها في السوق من خلال تقديم منصة متكاملة تجمع بين تصميم الأثاث والاستشارات الفنية والتصاميم القابلة للجمع، مستفيدة من شراكات مع أكثر من 100 علامة تجارية ومُصنّع عالمي لتلبية احتياجات المشاريع السكنية والتجارية وقطاع الضيافة.

وقال إيلي خوري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Atelio: إن تطور السوق يعكس تغيراً في أولويات العملاء، حيث لم يعد التركيز منصباً على اقتناء الأثاث الفاخر فحسب، بل على تصميم مساحات متكاملة تعكس الهوية الشخصية وتوفر قيمة طويلة الأجل، من خلال المزج بين الأثاث والأعمال الفنية والتصاميم المميزة.

وتواصل الشركة تنفيذ خططها التوسعية عبر الاستثمار في البنية التحتية المحلية، إذ افتتحت مستودعاً جديداً بعد توسعته بهدف رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتسريع عمليات التسليم، وتقليص فترات الانتظار، بما يدعم تلبية الطلب المتزايد في السوق الإماراتية.

حلول متكاملة

من جانبه، قال رودجيرو أوتوغالي، الرئيس التنفيذي لـ Atelio: إن الشركة تتجه إلى تعزيز نموذجها القائم على الاستشارات المتخصصة، في ظل تغير متطلبات العملاء وارتفاع الطلب على حلول متكاملة تجمع بين سرعة التنفيذ وجودة التصميم، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية المحلية يسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع ودعم خطط النمو المستقبلية.

وتضم محفظة الشركة عدداً من صالات العرض الحصرية في دبي، من بينها صالتا عرض لعلامتي Cassina وKettal، إلى جانب منصة A/P Room والمتجر المؤقت Boffi|DePadova في جادة السركال، كما تعتزم افتتاح صالات عرض دائمة لعلامات عالمية جديدة في دولة الإمارات قبل نهاية عام 2026، مع خطط للتوسع لاحقاً في السوق السعودية.