بمليار دولار.. إيلون ماسك يخطط لإنشاء معهد عالمي في دبي

يخطط الملياردير إيلون ماسك لاستثمار مليار دولار بإنشاء معهد للعلوم في دبي، تركز على المجالات البحثة المتطورة، واستبقاء أفضل المواهب في المنطقة، بحسب ما أعلن والده إيرول ماسك.

وكشف إيرول ماسك لـ «أرابيان بيزنس»، خلال زيارته لدولة الإمارات، أن المشروع الذي أطلق عليه اسم «معهد ماسك»، سيركز على الأبحاث المتطورة في بعض المجالات، مثل الجاذبية والاندماج النووي، كما سيعالج المعهد مشكلة «هجرة الأدمغة» العالمية، من خلال الاحتفاظ بالمواهب المتميزة في المنطقة.

وقال إيرول، إن دبي مدينة مركزية في العالم، لذلك يرغبون في بناء أكاديمية للعلوم، بهدف الاحتفاظ بأعظم العقول وأكثرها إبداعاً، ومنحهم الفرصة.

وكانت فكرة المعهد محل نقاش بين إيلون ووالده، منذ إطلاق «سبيس إكس» في عام 2001، لكن الخطط تسارعت في السنوات الأخيرة، حيث قال والده إنهم إن لم يسرعوا في الأمر، فقد يقوم به شخص آخر.

ومن المتوقع أن يبدأ البناء في عام 2025، وسيقوم إيلون ماسك بتمويل المعهد بالكامل، من خلال ثروته التي تبلغ حالياً أكثر من 460 مليار دولار، مع تقدير قيمة مشاريع مثل «سبيس إكس» بأكثر من تريليون دولار.

ومن المقرر أن يكون المرفق عبارة عن مركز حديث، مكون من ثلاثة طوابق، يضم أماكن إقامة للطلاب والباحثين.

وبعيداً عن البنية التحتية المادية، ألمح إيرول ماسك إلى طموحات أعظم، بما في ذلك إنشاء «جائزة ماسك»، وهي جائزة تهدف إلى منافسة مكانة جائزة «نوبل»، قائلاً «نريد أن تكون هذه الجائزة منارة عالمية للتميز العلمي».

وخلال زيارته، التقى إيرول كبار المسؤولين الحكوميين في الإمارات، لمناقشة المواقع المحتملة للمشروع، الذي يتماشى مع هدف دبي المتمثل في تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار.