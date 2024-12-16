جمارك دبي تتعامل مع 1.23 مليون حقيبة على متن 187 باخرة سياحية

في إطار مواكبتها للطفرة التي تشهدها السياحة البحرية في دبي، والتزامها بتقديم خدمات جمركية متطورة ورائدة عالمياً، في ميناء راشد، والواجهة البحرية "دبي هاربر"، أعلنت جمارك دبي، ممثلة في إدارة عمليات المسافرين، أنها تعاملت مع أكثر من 1.23 مليون حقيبة لنحو 281775 مسافر، لعدد 187 باخرة خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2024.

وأكد خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، أن الدائرة تواكب الطفرة السياحة التي تشهدها دبي، من خلال رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات الجمركية في وقت قياسي، وإثراء تجربة المسافرين القادمين عبر المنافذ الجوية أو البحرية، ما يسهم في تعزيز خطة دبي السياحية، ويخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، معرباً عن اعتزاز الدائرة بإسهامها في النجاحات التي تحققها دبي في مجال السياحة والسفر عالمياً من خلال مطار دبي الدولي، وميناء راشد، و "دبي هاربر" الذي يعتبر واجهة بحرية استثنائية.

وأوضح أحمد أن الدائرة تدعم جهود دبي لتطوير قطاع السياحة البحرية من خلال تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للسياح القادمين إلى دبي على متن سفن السياحة البحرية، وتتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بتقديم الخدمات والتسهيلات في مباني الرحلات البحرية، وجذب المزيد من أعداد السياحة البحرية إلى الإمارة، ما يسهم في تعزيز مكانة دبي على خارطة السياحة العالمية.

خدمات متطورة

من جانبه، قال فلاح السماك، مدير أول عمليات المسافرين في مطار آل مكتوم الدولي:" تحرص جمارك دبي على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ونطور باستمرار خدماتنا الجمركية بهدف تعزيز انسيابية حركة القادمين إلى دولة الإمارات عبر المنافذ الجمركية لدبي، وتشمل هذه الإجراءات مباني مطار دبي الدولي، ومراكز الوجهات البحرية التي تمتاز بها دبي تأكيداً لمكانتها كحلقة الوصل بين الشرق والغرب، وما تستدعيه تلك المكانة من مواصلة الحفاظ على تميز خدماتها المقدمة للمسافرين والسياح على مدار العام.

موسم واعد

ومع انطلاق موسم الرحلات البحرية 2024-2025 في دبي، تستقبل مواني الإمارة خلال هذا الموسم مجموعة من أهم سفن الرحلات البحرية في ميناء راشد ودبي هاربر، وسط توقعات أن تستضيف دبي أكبر السفن البحرية السياحية العملاقة، تأكيداً لمكانتها كمقصد سياحي عالمي. وتواكب جمارك دبي هذا النمو المتزايد من الرحلات البحرية بحزمة من الخدمات الجمركية الرائدة التي تهدف إلى إسعاد المسافرين، فيما توفر محطة سفن الرحلات البحرية بالموانئ البحرية أفضل مستويات الرفاهية والراحة للقادمين والمغادرين.