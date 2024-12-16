زوهو: ارتفاع الطلب على الخدمات المالية والتشغيلية الذكية في الإمارات

أعلنت زوهو، شركة التكنولوجيا ومقرها دبي، عن ارتفاع الطلب على الحلول المالية والتشغيلية الذكية والمتكاملة التي تتميز بكفاءتها العالية وسهولة استخدامها في الإمارات، في ظل ما تشهده الدولة من تطورات كبيرة في بيئة الأعمال.

وأعلنت الشركة أيضاً عن نمو بنسبة 65 بالمئة في إيرادات حزمة تطبيقات الإدارة المالية والتشغيلية العام الماضي في الإمارات. كما كشفت عن طرح مزايا متقدمة في برنامج المحاسبة المتوافق مع ضريبة القيمة المضافة «زوهو بوكس» Zoho Books، وبرنامج إدارة المخزون «زوهو إنفنتوري» Zoho Inventory، وتطبيق إدارة الممارسات للمحاسبين «زوهو براكتس» Zoho Practice. وتهدف هذه التحديثات إلى مساعدة الشركات والمحاسبين على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط المهام المالية الروتينية، إضافةً إلى ضمان الامتثال التنظيمي وتبسيط العمليات الداخلية.

وقال بريم أناند فيلوماني، المدير المعاون للتحالفات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في زوهو: «يعد النمو الملحوظ في الإيرادات الذي شهدته حزمة تطبيقات الإدارة المالية والتشغيلية لزوهو في الإمارات دلالة مهمة على الحاجة المتنامية لحلول مالية وتشغيلية ذكية وشاملة تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة وسهولة الاستخدام. وتعتبر آخر التحديثات التي أصدرتها زوهو لتطبيقات زوهو بوكس وزوهو إنفنتوري وزوهو براكتس بمثابة استجابة مباشرة للاحتياجات المتطورة للشركات والمحاسبين في المنطقة».

وبدوره، قال براشانت جانتي، مدير إدارة المنتجات، وحدة الأعمال المالية والعمليات في زوهو: «نهدف من خلال التحديثات التي طرحناها إلى تبسيط العمليات المالية والتشغيلية الحيوية، بما يشمل إجراءات الامتثال للمؤسسات وشركات المحاسبة، وذلك بهدف مساعدتهم على العمل بكفاءة أكبر وجهد أقل. وفي هذا الإطار، تلتزم زوهو بتوفير قدرات متقدمة ومبتكرة من شأنها أن تمكّن الشركات من البقاء في الطليعة ضمن المشهد المتطور باستمرار للأسواق والبيئة التشريعية».