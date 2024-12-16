«نخيل» تطلق المرحلة الثانية لـ«باي غروف ريزيدنسز» في قلب «جزر دبي»

أعلنت شركة «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «باي غروف ريزيدنسز» في «جزر دبي»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى التي تم الكشف عنها في أكتوبر الماضي. ويسهم هذا التوسع في المشروع في تعزيز محفظة «نخيل» المرموقة ومكانة «جزر دبي» كوجهة رائدة تلبي الطلب المتزايد على أسلوب المعيشة الفاخر على الواجهة البحرية في الدولة.

ويضم مشروع «باي غروف ريزيدنسز» مجموعة مختارة من الشقق المكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إلى جانب شقق دوبلكس واسعة مكونة من أربع غرف نوم.

ويتمتع «باي غروف ريزيدنسز» بإطلالات وشواطئ خلابة وموقع استراتيجي ضمن «جزر دبي».

ويتماشى تطوير «جزر دبي» مع خطة دبي الحضرية 2040 التي توفر خارطة طريق شاملة للتنمية الحضرية في المدينة، مع التركيز بشكل رئيسي على الاستدامة وتمكين النمو الاقتصادي. وتتألف «جزر دبي» من خمس جزر بمساحة إجمالية تبلغ 17 كيلومتراً مربعاً، وشواطئ بطول 20 كيلومتراً، وتوفر أسلوب معيشة شاطئية مع العديد من المنتجعات الفاخرة والمعالم الثقافية ضمن مسافة لا تتجاوز 20 دقيقة عن وسط مدينة دبي، ومطار دبي الدولي والموانئ البحرية الرئيسية.